La victoria 25, a tiro

El delantero de la Segoviana Ayrton se dispone a marcar un gol. / KAMARERO

Quedan ocho jornadas para que se consuma el campeonato liguero del Grupo VIII de la Tercera División y la Gimnástica Segoviana continúa líder con los mismos puntos con los que concluyó la temporada pasada -77-. Con el play off certificado, la plantilla azulgrana se prepara para recibir en La Albuera a La Bañeza, un equipo inmerso en mitad de tabla que viene de amarrar un empate ante el segundo de la clasificación, el Atlético Astorga.



“Desarrollan un juego muy físico y saben manejar los tiempos dependiendo del rival. Me sorprendió el planteamiento que mostraron contra el Unionistas, en el que en vez de esperar dirigieron el balón. Además, con el punto que sacaron ante el Astorga vendrán con la intención de ganar al primero”, asegura el técnico Abraham García sobre el rival del domingo.



El vestuario segoviano paladea su momento y, a pesar de haber cerrado su presencia para la fase de ascenso a Segunda División B, no quiere frenar su alto rendimiento y busca sumar su vigesimo quinta victoria. “En estas dos últimas jornadas hemos dado un fuerte golpe en la competición y se aumentan las posibilidades de quedar campeones de liga. Queremos seguir siendo fieles a nuestra identidad y estos futbolistas no conocen lo que es bajar el ritmo”, reconoce.



Para el choque frente a la entidad leonesa, García vuelve a contar con los defensas Borja Plaza y Javi Marcos y “confiamos en recuperar a algún jugador más”.

AYRTON, A MÁS Uno de los que se toma este tramo final de liga para recuperarse físicamente y evidenciar su mejor versión es Ayrton. La Segoviana sabe lo crucial que puede resultar su delantero de cara al gol y deposita toda su confianza en él. “Las lesiones han estado muy presentes este curso y cuando he jugado me han condicionado bastante. En estos partidos tengo que coger la forma adecuada y ayudar al equipo en todo lo que pueda”, explica el punta azulgrana.

