‘Ayllón Medieval’ está “en peligro de desaparición” según sus promotores

Una imagen de 'Ayllón Medieval', en una pasada edición. / Guillermo Herrero

Después de veinte años tirando del carro de ‘Ayllón Medieval’, la fiesta de recreación histórica decana en la provincia de Segovia, la asociación cultural ‘Amigos del Medievo de Ayllón’ presenta claros síntomas de agotamiento. Ayer, en una nota de prensa, la junta directiva en funciones avisaba que la fiesta se encuentra “en peligro de desaparición”. ¿El motivo? El cansancio de sus componentes, quienes en 2014 anunciaron que su compromiso acababa en la edición de 2016. Desde entonces, se ha demandado, una y otra vez, que alguien tomara el relevo, sin conseguirlo.

Los socios —cerca de 200— participaron tiempo atrás en una encuesta, sobre el modelo de fiesta que deseaban, posicionándose mayoritariamente por dar continuidad al sistema actual. “Pero, a la hora de la verdad, no sale gente dispuesta a liderar esta nueva etapa de esta maravillosa aventura”, lamenta la junta directiva en funciones, cuyos componentes no se esconden a la hora de apuntar responsables.

A su entender, “la poca implicación que en materia de asunción de responsabilidades se da en el medio rural” está en la raíz de la crisis de la entidad. “Tampoco ayuda —continúan— el total desapego de la Administración Provincial y Regional, para quienes la celebración de la vigésima edición de ‘Ayllón Medieval’ ha pasado totalmente desapercibida”. Además, la junta directiva en funciones critica “la actitud de gran parte de los establecimientos más beneficiados, que siempre han pensado más en cómo sacar el máximo provecho del evento que en las necesidades de la asociación”.

La nota de prensa concluye manifestando la esperanza de la junta directiva de que los problemas puedan solucionarse, pues en caso contrario “tendremos que hablar de ‘Ayllón Medieval’ como un bonito recuerdo del pasado”. En cualquier caso, no se oculta que el panorama resulta bastante oscuro, y a los artesanos interesados en acudir a la edición de 2017 “se les está advirtiendo que busquen otras alternativas”.

ayuntamiento La alcaldesa de Ayllón, María Jesús Sanz, preguntada ayer por esta Redacción si el Ayuntamiento estaría dispuesto a asumir la organización de ‘Ayllón Medieval’, aseguró que “no lo hemos hablado”, en primer lugar debido a que desde la asociación cultural ‘Amigos del Medievo en Ayllón’ “no se nos ha planteado esa posibilidad”. Sanz, quien dijo comprender el cansancio de los principales organizadores, consideró que “sería una pena” la desaparición de ‘Ayllón Medieval’. La regidora quiso advertir que el Ayuntamiento “aporta ya bastantes cosas” para el desarrollo de la fiesta, cuya organización y desarrollo “debería ser una tarea de todos los aylloneses”.

