La directiva de la Segoviana acuerda "recurrir a la sentencia"

La directiva de la Gimnastica Segoviana emitió un comunicado en relación a la sentencia por el alquiler del local de la Avenida Fernández Ladreda tras la reunión celebrada el 20 de marzo. En el mismo aborda los siguientes puntos:

1.- Recurrir la sentencia emitida en fecha 28/02/2017 por el juzgado nº 6, por la que se condena a la Gimnastica Segoviana al pago de la cantidad de 5.291,24 euros más costas e intereses a favor de los demandantes por impago de la rentas del local sito en la Avda. del Acueducto número 16

2.- Que nuestra intención siempre ha sido alejar al club de los juzgados pero en este caso entendemos que debemos de agotar todas las vías que en derecho nos corresponden.

3.- Si queremos manifestar, con independencia de nuestro respeto a la resolución judicial lo siguiente: Desde esta Junta directiva se ha buscado en todas las reclamaciones el dialogo y la negociación amistosa y en este caso no íbamos actuar de manera distinta con D. Moisés López. Lamentamos no haber podido llegar a un acuerdo extrajudicial sobre todo cuando en las cuentas presentadas por su Junta Directiva en junio del 2016 en ningún apartado se contabilizaba expresamente el impago de la renta del local, hoy reclamada, como deuda del club.



En opinión de esta junta directiva siempre consideramos que el cambio de sede social no era necesario ante las mínimas dimensiones del nuevo local y los gastos que se tuvieron que afrontar para su acondicionamiento y sobre todo teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ponía a disposición del club un local totalmente gratuito. No queremos dejar pasar la ocasión para volver a agradecer y valorar la labor de D. Pedro Arahuetes por su trabajo y dedicación en este caso como en tantos otros de una forma totalmente gratuita.

