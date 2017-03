El deporte para abrirse a la sociedad

Varios de los equipos pertenecientes a la Universidad de Valladolid que están disputando el Trofeo Rector, que celebrará su fase final en Segovia a partir del próximo viernes. / EL ADELANTADO

El Campus de Segovia de la Universidad de Valladolid presenta una variada actividad deportiva, pero busca una mejora, tanto en la oferta de las diferentes modalidades para los universitarios, como en el número de participantes en sus actividades. En la búsqueda de esa mejora se encuentra Julio Sánchez, desde hace varios años técnico de Deportes de la UVa en Segovia y que pasa revista a la situación de la universidad con respecto a la actividad deportiva.



- De los torneos que se celebran en la UVa, ¿cuál es el que mejor acogida tiene y por qué?

Siempre tiene mejor acogida el Torneo Rector, porque al final de la fase de campus, existe una fase de distrito y una fase final en el la que todas las universidades de Castilla y León compiten en las diferentes modalidades deportivas propuestas.



- El Torneo Rector está actualmente en plena competición. ¿Está satisfecho con los resultados?

Sí, ahora estamos con este torneo, para ser exactos los días 24 y 25 de marzo nuestra Universidad organiza la fase final del Trofeo Rector de Castilla y León, en la que esperamos a más de 900 deportistas de las diferentes universidades de toda la Comunidad, y que esperamos sea una gran fiesta para todos los asistentes.

En cuanto a la participación en el Campus, considero que debería ser más amplia, pero en líneas generales, y siendo conscientes con los recursos espaciales de los que disponemos, podemos darnos por satisfechos con la participación alcanzada.



- En cuanto a las actividades ¿Cree que todas las que se están organizando tienen el éxito que se merecen por parte de los estudiantes? ¿Hay alguna actividad que se quede un poco más atrás?

No, desde luego. Algunas tienen muchísima demanda y otras que a priori parecen atractivas tanto por el costes o por el tipo de actividad ofertada no tienen éxito esperado, como por ejemplo ocurre con el programa UniAventura. En este caso, entendemos que es una apuesta atractiva, ya que tenemos un entorno envidiable en Segovia, pero no acaba de calar en la comunidad universitaria.

Aún así, ponemos todo el esfuerzo y todas las ganas para que las actividades salgan adelante y que los estudiantes puedan vivir estas experiencias junto a amigos y compañeros de la universidad. Por eso, estamos desarrollando estudios continuamente, para valorar las demandas de los estudiantes, y conocer cuáles son sus necesidades deportivas y de ocupación de su tiempo libre en relación con la actividad física y el deporte.



- Por parte de la Universidad, como institución, ¿el servicio de deportes tiene el suficiente reconocimiento?

Sí, en la Uva tiene bastante reconocimiento, al contrario que en otras universidades donde, por ejemplo, no se pueden solicitar la convalidación de créditos o tienen menos presupuesto y personal. En la Uva notamos el apoyo por parte del rectorado y vicerrectorado en relación al deporte, pero ya sabemos cómo se ve este tipo de actividad en la sociedad, somos conscientes de la indiferencia por parte de algunas personas, y trabajamos cada día poniendo en valor lo que hacemos y los beneficios que el deporte tiene para la formación y para la sociedad en general.



- ¿Qué ventajas tiene para los alumnos participar en los programas de deportes de la Universidad?

Sobre todo tener experiencias deportivas, poder hacer deporte en un entorno educativo con compañeros de la universidad. El programa propuesto se adapta plenamente al calendario académico, lo que de alguna manera favorece la asistencia y la participación. Además, los estudiantes tienen la opción de convalidar una serie de créditos por la participación en estas actividades.



- ¿Los equipos femeninos abundan en el campus, o son los equipos masculinos los que más integrantes tienen? ¿Qué tipo de actividades piden las chicas?

El problema está en que las modalidades competitivas siempre han sido más demandadas por chicos, es decir, las chicas demandan más otro tipo de actividades de carácter más individual o con perfiles menos competitivos, como por ejemplo las clases dirigidas relacionadas con el fitness.



- Además de la legua universitaria, ¿hay más actividades que se organicen desde Deportes UVa Segovia que estén abiertas para la población segoviana?

No demasiadas, pero tenemos ciertos vínculos con la ciudad de Segovia en otros aspectos. Estamos acogiendo a las personas que quieren hacer deporte y que están vinculadas a la universidad. Esto se debe al carácter social que la propia universidad tiene como institución. Tenemos convenios con la UNED y con algunas asociaciones a las cuales se les permite asistir a las distintas actividades ofertadas, pero desde luego nos centramos en las personas que tienen una relación directa con la universidad.



- ¿La población de Segovia es consciente de la cantidad de equipos universitarios que se concentran en este campus?

Segovia siempre ha estado condicionada por el Campus de Valladolid, donde sí que hay equipos potentes y somos muy conscientes de ello. Nosotros consideramos que esta actividad debe estar en el entorno universitario de nuestro Campus, y por ello creamos vínculos con ciertos clubes para poder ofrecer la propuesta de deporte federado a los estudiantes. Es cierto que nunca llegaremos a superar una categoría provincial debido a nuestro espacio y a los presupuestos, pero para empezar, es una buena oportunidad de darnos a conocer.



- ¿Los otros Campus de la UVa tienen más en cuenta el servicio de deportes?

Somos todos uno, y por ello intentamos dar un servicio equitativo conociendo nuestras limitaciones, pero sin tener en cuenta los diferentes Campus a nivel geográfico. Hay cosas que en algunos campus funcionan mejor que en otros, pero todos formamos un equipo y tenemos los mismos objetivos.



- En cuanto a los medios de comunicación, ¿se les da visibilidad adecuada?

Sí, tenemos una página en El Adelantado, gestionado por el Gabinete de comunicación de la Uva, aunque creemos que nosotros podemos generar noticias constantemente. Sin embargo no contamos con el personal suficiente para llevar a cabo este proceso, así que utilizamos las redes sociales con la intención de poder comunicarnos y para llegar fácilmente a nuestro público objetivo, ya que es joven y acude constantemente a las redes. Por otra parte, utilizamos Infosegovia como espacio donde albergar noticias y las actividades que se organizan. Además, los medios locales siempre acuden a los eventos deportivos, y eso es de agradecer.

