Un camino sin rosas

Rubén recibe la falta de un jugador del Calahorra durante una pasada fase de ascenso de la Segoviana. / JUAN MARTÍN

Las sensaciones que está dejando la Gimnástica Segoviana en la segunda vuelta de competición son difícilmente mejorables, y aún destacan más con las que están mostrando sus rivales por la primera plaza de la clasificación. De esta manera, y a falta de 24 puntos por disputarse, los 11 de ventaja que tiene el equipo azulgrana con respecto al Astorga, al que también tiene ganado el gol/average, hace concebir esperanzas más que fundadas en que la Gimnástica conseguirá hacerse por tercera vez en su historia con el título de Liga en el grupo octavo de la Tercera, lo que no solo le otorgará la participación en la próxima Copa del Rey, sino que también le meterá en la eliminatoria de campeones dentro de la fase de ascenso, que le pondrá directamente en Segunda B en el caso de superarla.



No cabe duda que es mejor jugar una eliminatoria de ascenso que tres, pero el camino hasta la Segunda B será de máxima exigencia para la Segoviana, que de mantener el liderato en el grupo hasta el final de la liga regular, tendrá como rivales a equipos históricos, filiales más que cualificados, e incluso viejos conocidos en otras fase de ascenso.



En lo que a la nómina de filiales se refiere, el Depor B apunta a campeón del grupo gallego, al igual que el Real Betis B en uno de los grupos andaluces, el Atlético Malagueño en el otro, la UD Las Palmas Atlético en el grupo canario, o el Deportivo Aragón, filial del Real Zaragoza en el grupo aragonés. También es líder de su grupo el Spórting B, pero éste en dura pugna con el Real Avilés.



La lista de históricos la encabeza la Gimnástica de Torrelavega, un clásico de la Segunda B que busca su sitio de nuevo en la categoría de bronce del fútbol español, la UD Poblense, el Lorca Atlético, el Olot o el Cacereño, conjuntos de tradición y más que cualificados para afrontar como favoritos el play off de ascenso.

Tampoco faltan en esta lista los viejos conocidos de la afición azulgrana, algunos de infausto recuerdo como el CD Móstoles, otros de mejor ‘rollo’, como los riojanos CD Calahorra y SD Logroñés, que están igualados en el liderato del grupo decimosexto. Uno de ellos podría ser el rival de la Segoviana en la eliminatoria de campeones. Que aún queda un buen trecho para que eso llegue, pero nunca está de más planificar en el caso de que, si todo marcha como debe, en mayo la parroquia azulgrana celebre un bien ganado título de Liga.

LOS LÍDERES DE LOS 18 GRUPOS DE TERCERA DIVISIÓN:

- Grupo 1: Deportivo de la Coruña B, 63 puntos.

- Grupo 2: Spórting de Gijón B y Real Avilés, empatados con 73 puntos.

- Grupo 3: Gimnástica de Torrelavega, con 75 puntos.

- Grupo 4: CD Vitoria, con 59 puntos.

- Grupo 5: U.E. Olot, con 64 puntos.

- Grupo 6: CD Olímpic, con 75 puntos.

- Grupo 7: CD Móstoles, con 51 puntos.

- Grupo 8: Gimnástica Segoviana, con 77 puntos.

- Grupo 9: Atlético Malagueño, con 74 puntos.

- Grupo 10: Real Betis B, con 65 puntos.

- Grupo 11: UD Poblense, con 71 puntos.

- Grupo 12: Las Palmas Atlético, con 72 puntos.

- Grupo 13: Lorca Deportiva, con 72 puntos.

- Grupo 14: CP Cacereño, con 74 puntos.

- Grupo 15: Peña Sport y CD Iruña, empatados con 61 puntos.

- Grupo 16: CD Calahorra y SD Logroñés, empatados con 76 puntos.

- Grupo 17: Deportivo Aragón, con 69 puntos.

- Grupo 18: CF Talavera, con 66 puntos.

CHEMA APUNTA A TRICAMPEÓN En el caso de que la Segoviana cumpla los pronósticos y consiga hacerse con el título de Liga, José María González Robledo ‘Chema’ se convertiría en el único jugador del conjunto azulgrana que habría participado de los tres títulos que hubiera conseguido el equipo. Chema ya formaba parte de la Gimnástica que, en la temporada 2003/04, logró el primer título de Liga de su historia con 78 puntos, cinco más que el Norma San Leonardo, y también fue parte del equipo que en la campaña 2005/06 superó al CD Mirandés para hacerse con el título de campeón del grupo octavo, con un récord estratosférico de 97 puntos. Por lo tanto, y si nada se tuerce, la Segoviana ganará su tercer título, al igual que el que hoy es su capitán.

RECURSO CONTRA LA SENTENCIA DEL ALQUILER La Junta Directiva de la Gimnástica Segoviana se reunió en la noche del lunes para valorar todos los aspectos de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Segovia que le condenaba a abonar el año de alquiler del local a la Comunidad de Bienes en la que se integraba Moisés López, presidente de la Gestora de la Segoviana durante el tiempo en el que se firmó el contrato de alquiler. El club considera que hay base para el recurso, no solo porque ese contrato de alquiler representó un gasto mayor para el club que el alquiler anterior, porque el juez no tuvo en cuenta los 3.000 euros que la Segoviana tuvo que desembolsar en concepto de reforma del local, ni el hecho de que el Ayuntamiento de Segovia ya cedía por aquel entonces, y de manera gratuita para los clubes, la Casa del Deporte, junto a la rotonda del Pastor, donde actualmente se encuentra la sede de la Segoviana. De esta manera, el abogado del club, Pedro Arahuetes, ya tiene el visto bueno de la Directiva para recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial.

