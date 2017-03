Más líder, más historia

Dani Calleja controla la pelota perseguido por varios jugadores del Atlético Bembibre durante el partido jugado en La Albuera. / KAMARERO

La Gimnástica Segoviana venció al Atlético Bembibre por 0-3, gracias a una buena segunda parte, fraguada por un primer gol de penalti y buenas triangulaciones en ataque, y se convierte en el primer equipo de la Tercera clasificado matemáticamente para la fase de ascenso a Segunda B.



La primera mitad tuvo dominio local ante una Gimnástica que intentaba abrirse para crear más espacios. La primera ocasión de los locales fue una falta en el interior del área segoviana que despejó Facundo justo antes del remate a bocajarro de Dani Martínez. Siguieron atacando los locales, con buenas jugadas trenzadas por banda derecha, con Diego llevando la batuta del juego e intentando colgar balones dentro del área visitante.



Con el paso de los minutos, el líder fue estirándose poco a poco y midió mejor sus salidas de balón, sus balones colgados al área y sus remates a portería, aunque los bercianos detuvieron todos sus ataques. Sería en el minuto 22 cuando llegaría la primera y más clara oportunidad para la Gimnástica en todo el partido: Kike centró por el lado derecho y Dani Calleja remató al muñeco, un Ivanildo perfectamente centrado. No obstante, lo seguiría intentando el equipo gimnástico, con Ayrton buscando un nuevo disparo, en este caso desde la frontal del área, pero el balón salió desviado por encima del travesaño.



A pesar del dominio del balón en los pies del Bembibre, la Segoviana se estiraba en cuestiones de ataque. Sería Calleja quién volvería a tener una buena ocasión, pero de nuevo, su tiro de falta saldría desviado por encima de la portería del Bembibre. El conjunto local quiso llevar más la iniciativa y lo consiguió en los últimos 15 minutos, cuando la Sego bajó el pistón. Llegarían dos oportunidades más, aunque sin mayores peligros para la portería del conjunto segoviano: Un remate de cabeza de Diego, muy desviado, y otro disparo de lejos de José Manuel, que también vería como el balón salía disparado hasta la grada.



En el segundo tiempo, las cosas se movieron, sobre todo en el bando visitante, con muchas más opciones claras de gol. De hecho, la primera llegaría muy temprano. Sería en los primeros minutos, cuando Calleja caía dentro del área y el colegiado señalaba la pena máxima. El mismo Calleja sería el encargado de marcar el primero del partido, superando a Ivanildo y poniendo la ligera ventaja al marcador. Poco después, sería Fernán quién tendría una nueva ocasión, en este caso en un tiro lejano que saldría desviado por muy poco.



Durante una buena parte de la segunda parte no sucedieron muchas cosas más, a pesar de los intentos del Atlético Bembibre para probar fortuna desde lejos. Sería la Segoviana quien abriría aún más la brecha en el marcador, tras una jugada por la banda derecha rematada por Chema.



Parecía sentenciar el marcador, teniendo en cuenta que restaban solo 13 minutos para acabar el partido. Además, faltando cinco minutos, Tano se lesionaría por parte de los locales,que jugaron con uno menos el tramo final. Rubén tendría una ocasión para poner el 0-3, pero su disparo salió fuera por muy poco. No obstante, sería Kike quién marcaría el tercero en una jugada aislada. Un buen gol para la Sego y celebración en el banquillo visitante. El Bembibre tiró la toalla y los minutos pasaron hasta el pitido final.



Victoria final de una Segoviana que reaccionó muy bien a una primera parte trabada y que cuando obtuvo mayor rendimiento de cara al gol, vio cómo sus opciones subieron hasta dejar sentenciado el resultado, que lo deja todavía más líder en la tabla.

ATLÉTICO BEMBIBRE: Ivanildo, Tano, Viti, Héctor, Willy (Meléndez, m.10) (Jesús, m.46), Yeison, Cueto, José Manuel, Diego, Dani Martínez, y Rubén (Óscar, m.46).

GIMNÁSTICA SEGOVIANA: Facundo, Rubén, Víctor Pérez (Guille, m.15), Chema, Anel, Manu, Kike, Fernán, Ayrton (Diego Gómez, m.83), Dani Calleja y Quino (Domingo, m.67).

ÁRBITRO: Gallego Hernández, del colegio salmantino. Mostró tarjetas amarillas a Yeison, José Manuel, y Viti para los locales y Anel para los visitantes.

GOLES: 0-1 (m.48) Dani Calleja; 0-2 (m.77) Chema; 0-3 (m.90) Kike.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la trigésima jornada de Liga en el grupo octavo de la Tercera División, disputado en el campo de La Devesa, con la presencia de alrededor de 450 espectadores en las gradas.

