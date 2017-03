La mejora de la economía conlleva un aumento de la generación de basura

Instalaciones del centro de tratamiento de residuos de Los Huertos. / Kamarero

Dicen los expertos que la cantidad de basura generada por una comunidad a lo largo de un año es uno de los factores que permiten revelar cuál es su nivel económico. Pues bien, a tenor de esa tesis, la provincia de Segovia está comenzando ya a salir de las crisis en la que ha estado inmersa en los últimos años.

En 2016, el Consorcio Provincial de Medio Ambiente ha tratado 61.856.950 toneladas de residuos sólidos urbanos. Más allá de la frialdad de este número, lo llamativo es que tal cifra supone un incremento del 1,05% con respecto a 2015.

La economía da síntomas de mejoría, y entonces el segoviano produce más basura. Así de simple. Pero no solo de residuos sólidos urbanos; también de envases, de papel o de enseres. En cualquier caso, todavía no se han alcanzado los niveles máximos de generación de residuos de antes de la crisis.

De la cantidad total de residuos sólidos urbanos recogidos en la provincia durante el pasado ejercicio, alrededor del 30% procedieron de la ciudad y el 70% restante de los pueblos. Así las cosas, cada habitante de la capital habría generado 351,22 kilos, mientras que uno de la provincia produjo 414,65 kilos, una cifra sensiblemente más alta, dato que no extraña al presidente del Consorcio Provincial de Medio Ambiente, Mario Pastor, quien recuerda que en la ciudad “hay mayor disponibilidad de contenedores para separar los materiales”.

La maraña de datos estadísticos que maneja Pastor sobre la generación de residuos en Segovia le permiten afirmar, de forma contundente que “aquí se recicla cada vez mejor”. A él, que es alcalde de Torreiglesias, le sorprende y al tiempo le agrada que las personas de mayor edad de su pueblo se hayan ya habituado a separar sus residuos, para depositarlos a continuación en el contenedor correspondiente. Esa es la tendencia general, pero no solo de Segovia. “A medida que pase el tiempo vamos a asistir a una mayor clasificación de los residuos, pues si un tipo concreto se presenta diferenciado del resto se posibilita su valorización”, asegura Pastor.

El balance de 2016 del Consorcio Provincial de Medio Ambiente constata otro hecho, el de que durante los dos meses centrales del verano —julio y agosto— en la provincia se produce un aumento considerable de la generación de residuos sólidos urbanos, sin lugar a duda a consecuencia del aumento poblacional propio de esa etapa. En agosto pasado se produjo un incremento del 68% con respecto a la cantidad generada en febrero de ese ejercicio, el mes en el que se trató menor cantidad de residuos sólidos urbanos. Tal oscilación interestacional supone “una dificultad añadida”, no solo para el Consorcio Provincial de Medio Ambiente, sino también para las entidades que realizan la recogida directa de los residuos, obligadas a reforzar sus plantillas en verano.

La situación actual de los residuos sólidos urbanos en Segovia se puede trasladar perfectamente a los envases ligeros. Los 549 contenedores amarillos instalados en la provincia recogieron en 2016 la cifra de 1.834.800 kilos, lo que supone un 9,3% más que en 2015.

Aunque, de momento, no todos los municipios disponen de contenedores amarillos —en la actualidad, cuentan con ellos 161 municipios— desde el Consorcio Provincial de Medio Ambiente se asegura que está “en estudio”extender el servicio a los de menos de 100 habitantes. “Es una demanda que nos están trasmitiendo los alcaldes de esos pueblos, a los que sus vecinos les reclaman estos contenedores”, cuenta Pastor, quien entiende ese hecho como una demostración de la creciente sensibilización sobre la protección al medio ambiente.

