Entre la legalidad y la ética

La Gimnástica Segoviana ha visto truncado su buen momento económico con el revés judicial que se ha llevado con la sentencia contraria a sus intereses que emitió el Juzgado de Primera Instancia de Segovia ante la demanda de reclamación de cantidad por el impago de alquiler, que le interpuso la Comunidad de Bienes en la que participa Moisés López, quien fuera presidente de la Gestora azulgrana cuando el club instaló su sede en la avenida del Acueducto, en uno de los locales propiedad de la citada Comunidad de Bienes.

Está probado el hecho de que la Segoviana no pagó el alquiler de ese local durante los meses de octubre de 2014 a septiembre de 2015, algo que teniendo en cuenta que el presidente de la Gestora formaba parte de la Comunidad propietaria del local podía considerarse dentro de la normalidad, aunque sin duda con reparos, puesto que se estaba generando una deuda al estar firmado un contrato.

Así fue, ya que cuando Moisés López fue reemplazado por Agustín Cuenca al frente del club, después de convocadas unas elecciones en las que solamente se presentó el ex-jugador azulgrana, se interpuso la demanda de reclamación de cantidad por la vía judicial, y el juez decidió hace escasas fechas en favor de la Comunidad de Bienes, condenando a la Segoviana a abonar el año de alquiler impagado, más las costas judiciales y los intereses de demora, cerrando la suma total en una cantidad que ronda los 6.500 euros, explicando la sentencia que el hecho de que Moisés López apareciera como representante de ambas entidades que formalizaron el contrato de alquiler no supone una autocontratación, y “no se advierte en el presente supuesto la existencia de un conflicto de intereses o de un perjuicio para la Gimnástica Segoviana Club de Fútbol, porque la relación contractual establecida comporta única y exclusivamente para ésta la obligación de pagar el alquiler del local comercial en unas condiciones que cabe calificar de beneficiosas desde el momento en que el mismo era menor al que se venía abonando en el anterior local de la entidad deportiva, que ascendía a unos 600 euros”.

La valoración Pedro Arahuetes, que como abogado en ejercicio ha llevado la defensa jurídica de la Gimnástica Segoviana sin cobrar un solo euro a la entidad azulgrana, valoraba la sentencia contraria a los intereses del club señalando que la misma “presenta algunas lagunas que podrían defenderse en la Audiencia Provincial” que sería el órgano ante el que debería recurrir la Segoviana si quisiera hacerlo.

El club tiene de plazo hasta el 7 abril para abrir la vía del recurso, y será el próximo lunes cuando tomen la decisión, “que por supuesto yo respetaré”, señala el que fuera alcalde de Segovia desde los años 2003 a 2014 y que es socio del club desde hace dos décadas, “abonando mi cuota desde el primer momento, sin dejar de hacerlo por el hecho de ser alcalde. Tomé la decisión de defender de manera altruista a la Segoviana en los juzgados, y en las tres demandas que hemos tenido, llegamos a un acuerdo extrajudicial en una de ellas, ganamos otra, y hemos perdido ésta, siempre que el club decida no recurrir. Creo que habría base para hacerlo, pero ya he comentado a los directivos que ellos tienen la última palabra. Si deciden recurrir, les gestionaré el recurso altruistamente. Si deciden no hacerlo, evidentemente no me voy a molestar”.

“Cualquiera puede venir a lucrarse” Por su parte, el actual presidente de la Gimnástica Segoviana, Agustín Cuenca, valoraba la sentencia como “intranquilizadora, puesto que ha quedado demostrado que cualquiera puede llegar a la Segoviana a lucrarse”. Porque, dejando aparte el hecho del pago del alquiler de los meses de octubre de 2014 a septiembre de 2015, Agustín señala que el club que por aquel entonces presidía Moisés López se gastó 3.000 euros en la remodelación del citado local.

No cabe duda de que el ‘palo’ económico es importante para la Segoviana, aunque el máximo representante de la Junta Directiva azulgrana considera que “no nos va a impedir terminar sin problemas la temporada. Ahora bien, es posible que la próxima temporada, en lugar de amortizar la parte de la deuda que teníamos prevista, tengamos que ir a menos, porque debamos afrontar este pago”.

¿Un presidente que no paga la cuota de socio?

Las consideraciones legales de la sentencia que condena a la Segoviana al pago de la deuda contraída (y no pagada) por el alquiler de su local están claras, aunque es en las consideraciones éticas en las que el club no está demasiado satisfecho con la actitud del que fuera presidente de la Junta Gestora de la entidad azulgrana desde junio de 2014 a junio de 2015. Y este malestar no surge solo por la demanda de la citada reclamación de cantidad, aunque no se entienden las razones por las que Moisés López no se abonó el alquiler durante el tiempo que estuvo como máximo representante del club, para ahora reclamárselo a la actual Junta Directiva, sino que, además, fuentes de la Gimnástica Segoviana han confirmado a esta redacción que el club cuenta entre su documentación con el extracto bancario en el que se hace constar la devolución del recibo de socio de Moisés López en la temporada en la que estuvo como presidente de la Junta Gestora.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.