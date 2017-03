Apoyo abrumador del PP segoviano a Alfonso Fernández Mañueco

Silvia Clemente, votando ayer. / Tamara de Santos

Tal y como pronosticó el presidente del Partido Popular de Segovia, Francisco Vázquez, nada más conocerse que Alfonso Fernández Mañueco y Antonio Silván optaban a presidencia del PP de Castilla y León, los afiliados segovianos se inclinaron ayer, de forma abrumadora, por el actual alcalde de Salamanca, en detrimento del de León.

Segovia contó con una única mesa electoral, situada en la sede de la formación política. Hasta allí se desplazaron, en la tarde de ayer —de 16,00 a 20,00 horas— los afiliados previamente inscritos que se encontraran al corriente del pago de la cuota. Finalmente, se emitieron un total de 378 votos.

De esa cifra, 329 (87,26%) apoyaron a Fernández Mañueco, mientras que Silván obtuvo únicamente el respaldo de 48 militantes (12,73%). Un voto fue depositado en blanco. No hubo votos nulos.

Aunque en otras provincias de Castilla y León la jornada de ayer servía también para elegir a los compromisarios que acudirán al Congreso Regional, el próximo 1 de abril, no ocurrió lo mismo en Segovia, ya que el número de solicitudes presentadas, sumadas a las de los llamados compromisarios ‘natos’, por razón de su cargo, coincidía con el de candidatos (102).

Independientemente del resultado final, Vázquez consideró que el de ayer había sido “un día importante” para el PP de Castilla y León, por la celebración de primarias para elegir presidente, agradeciendo la participación de los militantes, que a su juicio en Segovia “se han movilizado”. Tras “el primer paso necesario” de ayer, Vázquez defendió que ahora toca preparar concienzudamente el Congreso Regional, en el que “los militantes segovianos van a tener un peso importante” en las tres ponencias a debate.

Por su parte, la presidenta de las Cortes Regionales, Silvia Clemente, que acudió a votar a la sede de Segovia, quiso destacar que estas primarias han supuesto para el PP “un proceso nuevo”, no exento de complejidades. En cualquier caso, recordó que del último Congreso Nacional del PP emanó el mandato de mayor participación de los afiliados en la elección de los principales cargos. Para Clemente, las primarias de ayer han supuesto “un avance”, puesto que supone “una mayor democratización del PP”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.