Sagrillas 1986

Una de las escenas rodadas ayer. / Guillermo Herrero

Una vez más, la familia Alcántara ha vuelto a sus raíces, a Sagrillas, el pueblo que encarna Arahuetes. Y durante dos días, el jueves y el viernes, sus calles, casi siempre desiertas, han estado animadas. “¡Ojalá grabaran aquí todos los días!”, exclamaba ayer el alcalde, Pedro Blanco. No lo decía únicamente por los 600 euros que el Ayuntamiento ingresa por cada jornada de rodaje, no. Lo afirmaba, sobre todo, por la vida que insufla la serie ‘Cuéntame’ a Arahuetes. Hay gente, se oyen conversaciones, de vez en cuando alguien ríe... “Yo estoy feliz aquí, por este aire, esta luz... ¡cuánto me gustaría poder trabajar aquí todos los días!”, señala la actriz Ana Arias, que da vida a Paquita. El director de la serie, Óscar Aibar, la comprende perfectamente: “Acostumbrados a rodar en polígonos industriales de Madrid, cuando venimos aquí es una fiesta. Nos da el sol, comemos de maravilla... en fin, que lo pasamos muy bien”.

‘Cuéntame’ cumple este año 18 temporadas. Y lo hace gozando de un extraordinario apoyo de la audiencia. “Está funcionando genial. Somos la serie de ficción española más vista este año”, recalcaba Aibar, que da por hecho que “mientras siga así, seguiremos”. “Cuando deje de vernos la gente habrá que replantearse la situación, pero mientras tanto...”, agregaba.

Todo apunta a que Arahuetes, lejos de ir perdiendo protagonismo en la serie, lo irá ganando. Sobre todo, en la próxima temporada. El motivo no es otro que Carlos Alcántara, hijo del matrimonio protagonista de ‘Cuéntame’ —Antonio y Mercedes— ha decidido transformar la casa de su abuela en un establecimiento rural, siguiendo una moda iniciada en los 80. “Es el gran proyecto de Carlos, y espero que nos traiga mucho aquí”, desea el director de la serie. El asunto queda, pues, en manos de los guionistas.

De momento, en lo que queda de la presente temporada, Arahuetes tendrá su momento de gloria con la celebración de la ‘III Fiesta de la Vendimia’, cuyas escenas, rodadas ayer y anteayer, se emitirán dentro de seis semanas.

“Me gusta mucho Arahuetes”, se sinceraba Juan Echanove. “Sus vecinos son siempre muy amables con nosotros, y la gente de ‘Cuéntame’ les tenemos muchísimo cariño”, añadía.

En vista de las declaraciones del equipo de ‘Cuéntame’, Arahuetes parece tener garantizado seguir dando vida a Sagrillas... hasta que el público de la espalda a los Alcántara. Y eso no parece estar muy cerca.

