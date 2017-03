Cargando el camión con la ayuda humanitaria. / Pedro Merino

Cerca de 23.000 kilos han partido desde la parroquia de El Espinar hacia Benín con ayuda humanitaria, como se viene haciendo desde hace ya 20 años. En todos estos años en total se han enviado ya a distintos destinos más de 400.000 kilos de productos de diversa índole, desde vacunas muy importantes y caras, a material como pañales y aparatos médicos para hospitales, sin olvidar muchos kilos de alimentos no perecederos, muy necesarios en la región, a la vez que ropa.

Este año se ha recogido más material del que físicamente se puede colocar en el camión, por lo que una parte, telas y herramientas, se quedará para la campaña del año que viene, y otra parte, los alimentos, se distribuirán entre las demandas que existen también en la población, pues suele recibir la parroquia peticiones de familias demandando productos para poder comer.

No deja de ser un récord en todos estos años la cantidad de material el aportado por empresas y familias, que ya han tomado por costumbre en las fechas de noviembre —desde que se pone en marcha la campaña—, hasta febrero —que se acaba de completar el camión— que tras recalar en Sagunto transportará todo para llegar en un mes a su destino. Valentín Bravo, el párroco de El Espinar que mueve cada año esta actividad solidaria, destaca que se ha convertido más que en un hábito en una costumbre, una cita a la que no falta nadie en todas estas ocasiones.

