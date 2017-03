La primera final

El pívot del Naturpellet Segovia Buitre celebra un gol en el partido ante el Real Betis Futsal. / KAMARERO

El Naturpellet Segovia afronta la primera de sus cuatro finales para la consecución del ascenso directo mañana, sábado, ante el FS Valdepeñas. El pabellón Pedro Delgado confía en enfundarse sus mejores galas y convertirse en el sexto jugador para llevar al equipo en volandas a Primera División. Después de una semana sin competición, por la celebración de la Copa de España, la Segunda recupera su actividad para definir el título de liga, el ascenso, los puestos de play off y el descenso en este último tramo de la temporada.



La plantilla blanquirroja ha aprovechado para pulir conceptos y descansar con la mentalidad de llegar al choque contra al cuadro de Leo Herrera en las mejores condiciones posibles. Tras encadenar quince encuentros sin conocer la derrota, el vestuario encara el grueso del curso con la intención de prolongar su fructífera racha. En palabras del técnico Diego Gacimartín: “Estamos en un club como el Naturpellet para disputar este tipo de partidos”.



El conjunto ciudadrealeño se ha reforzado con Nacho Pedraza, procedente del Prone Lugo, que se ha unido así a un experimentado grupo. “Valdepeñas estaba llamado a ascender. Ha tenido lesiones importantes que les ha condicionado a la hora de mostrar todo su nivel. Aún así siguen arriba y se están jugado entrar en la fase de ascenso”, valora Gacimartín. Además, está previsto que su afición se desplace hasta Segovia para respaldar a los suyos.



Para el duelo frente la escuadra manchega, el entrenador del Naturpellet cuenta con la disponibilidad de los doce integrantes que componen sus filas. “Salvo contratiempos de última hora repetiremos convocatoria”, explica; aunque alguno arrastra molestias: “Tenemos a Borja con sobrecarga en el gemelo y a Álex con el menisco interno tocado. Por otro lado, Buitre continúa sin estar al 100%, pero ha completado la semana de entrenamientos con el resto de compañeros”.

BUITRE, A MÁS El propio jugador 17 habla de la fase de recuperación de su tobillo: “No termino de ver salida al túnel. Cuando empiezo a ejercitarme me cuesta arrancar. Sin embargo, poco a poco me estoy encontrando mejor y quiero aportar al grupo en todo lo que pueda”.



En la primera vuelta, el enfrentamiento entre ambas entidades se saldó con victoria de los segovianos por 1-2. “Son un equipo bien armado. No les hace falta correr para jugar bien dado lo organizados que están. Va a ser un partido igualado que se va a definir por pequeños detalles”, analiza Buitre en cuanto al rival.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.