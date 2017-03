Sueños sin género

Participantes en la actividad, en el Ayuntamiento de Sepúlveda. / El Adelantado

La programación preparada por el Área de Asuntos Sociales de la Diputación, a través de los CEAAS de la provincia, con motivo del Día Internacional de la Mujer ponía un broche de oro en Sepúlveda con la celebración de una mesa redonda que, bajo el lema “Los sueños no entiende de género” trató de echar abajo muchos de los mitos que se han creado a lo largo de los años en torno a las profesiones.

El salón de plenos del Ayuntamiento acogió esta actividad que contó entre sus ponentes con Ana Laita García-Luzón, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en Instrucción nº1 de Sepúlveda; Alfonso García Luengo, matrón de Atención Primaria; Francisca Santamaría Castro y Mª Jesús Cuesta Santamaría, canteras; e Hilario García Martín, enfermero del Área de Salud de Carbonero-Aguilafuente.

La actividad se impulsó desde el grupo Construyendo mi Futuro de Sepúlveda y la dinámica fue peculiar para que se cumpliera el objetivo que pretendía. No se presentó a los ponentes inicialmente sino que se seleccionó a cuatro voluntarios y se les dieron unas tarjetas con los puestos de trabajo: matrón-a, juez-a, enfermera-o, cantero-a. Los voluntarios tenían la misión de asignar un puesto de trabajo a cada ponente. Así comenzó la sesión, evidenciando que en el imaginario aún se sigue asociando determinados puestos de trabajo a un sexo concreto como es la rama de atención y cuidados a los demás a las mujeres y ciertos puestos de responsabilidad o sectores de producción a los hombres. Se demostró así que la realidad es más diversa que el imaginario colectivo.

Con el fin de visibilizar los prejuicios y estereotipos existentes en torno a las profesiones y las posibilidades de mujeres y hombres, se fue generando un intercambio de experiencias que dio lugar a posteriores reflexiones en torno a la necesidad de alcanzar la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y cómo se puede seguir avanzando e implicando a todos los agentes sociales y ciudadanos.

En el salón de plenos del Ayuntamiento se congregaron unas 70 personas articulándose como una jornada de puertas abiertas del COFU de Sepúlveda al resto de la comunidad: participantes en el Deporte Social, Aulas Sociales, Manualidades…, así como la Asociación de Mujeres Virgen de las Pucherillas, la Asociación de Jubilados Fuente de la Salud, el AMPA de Sepúlveda, el COFU de Riaza, el alcalde y los concejales del Ayuntamiento de Sepúlveda, el capitán de la Comandancia de la Guardia Civil de Sepúlveda y otras personas.

Al finalizar se regaló a los participantes ‘Las Gafas Moradas de la Igualdad’ diseñadas para ayudar en la tarea de tener una "mirada educada" pues con ellas es más fácil visibilizar e identificar a las personas igualitarias y así seguir su ejemplo y descubrir los micro machismos que se esconden en eldía a día y que no dejan avanzar.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.