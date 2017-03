Una vida al servicio del baloncesto

Francisco Monjas, en la hemeroteca de El Adelantado, con el ejemplar de 1997 que informaba de su homenaje. / KAMARERO

Francisco Monjas, segoviano de Anaya, continúa sumando temporadas vinculado al mundo del arbitraje al máximo nivel. Director de Arbitraje de la ACB desde el año 2013, en una segunda etapa ya que la primera comenzó en el año 1997 hasta 2002, Monjas es el rostro del arbitraje español, aquel a quien se dirigen los clubes cada vez que surge algún problema en un partido. Y no son pocas esas ocasiones.

Cuarenta años en el mundo del arbitraje. Echando la vista atrás, ¿cuál es su mayor recuerdo?

De lo que más me acuerdo es de los momentos de arbitrar. Yo fui profundamente feliz arbitrando, desde el momento en el que me inicié en el antiguo campo de los Maristas, con Ildefonso Rodríguez, que fue quien me indujo a ello. Fui autodidacta, porque de reglamento nada, me dieron un silbato, y empecé arbitrando un partido entre los Maristas y el Imperio.

He disfrutado muchísimo arbitrando en la cancha hasta el momento de mi retirada en julio de 1997. Arbitrar, dirigir… e intentar que cuando terminase el partido nadie se acordase de mí, que ganase el encuentro quien ese día lo mereciera.

Y después de 20 años arbitrando, con la vida más o menos resuelta puesto que es docente, continúa vinculado al mundo del arbitraje. ¿Por qué?

Hay muchas circunstancias que a veces uno no llega a controlar. En el 97, cuando la ejecutiva de la ACB decide que deje las canchas, era evidente que iba a continuar vinculado a ello como director de arbitraje. Estuve cinco años muy feliz, pero este mundo no es fácil, y decidieron destituirme, así que me pasé un año sin hacer nada dentro del arbitraje, hasta que el señor Eduardo Portela me llamó para decirme que me necesita, así que regresé como asesor, y también fui muy feliz compaginando mi labor de profesor en el Instituto de La Albuera con la de asesor de arbitraje de la ACB.

Las circunstancias cambian de nuevo, yo me jubilé de la educación en el año 2012, y en septiembre de ese año hubo una asamblea muy convulsa de la ACB en la que cesaron a tres miembros de la ejecutiva, entre ellos al director de arbitraje, justo un día antes de que comenzara el stage de los árbitros. Tres clubes, Valladolid, Obradoiro y Manresa, me pidieron que me hiciera cargo del departamento de arbitraje, y tras reunirme con el director cesado, que también me pidió que me hiciera cargo, acepté, pero solo para un mes.

Pasado ese tiempo, me volvieron a pedir que continuara, porque la ACB podía seguir sin presidente, o incluso sin director ejecutivo o de márketing, pero la figura de director de arbitraje era imprescindible, y que no encontraban a nadie. Así que decidí aceptar, y así hasta hoy, en el que me he convertido en el que más tiempo lleva allí. Todo el mundo me respeta tanto por las canas, como por el tiempo que llevo en la ACB.

¿Del baloncesto/juego de los años 80, al baloncesto/espectáculo/negocio de ahora, qué proceso ha existido?

Realmente el juego ha evolucionado hacia un mayor espectáculo. Yo he arbitrado hasta 14 partidos que enfrentaban al Real Madrid y al Barcelona, y recuerdo la inmensa pelea que tenían Fernando Martín y Audie Norris en el poste bajo, en el que siempre saltaban chispas. Esto hoy no existe, y el juego ha evolucionado hacia el tiro exterior, el body-check, el trap… ha cambiado bastante. Creo que esto puede incidir más en que haya más anotación, y por lo tanto más espectáculo, pero aquellos partidos de antes tenían más tensión interior en el rectángulo de juego, eran muy difíciles, con jugadores más aguerridos. Ahora la tensión se ha trasladado a los play offs, en los que aumenta la dificultad. En la liga regular es posible que parte de esa tensión se diluya, aunque este año está muy igualada, porque descienden dos, y hay una serie de clubes que están en la pelea, ya sea por arriba, o por abajo.

Se pasa de dos árbitros a tres, pero las polémicas siguen. ¿Cuántos árbitros se necesitarían para poder llegar a todo?

En la NBA van a probar con cuatro, e incluso con cinco. Allí tienen un centro de operaciones impresionante, y el director de arbitraje puede estar al momento hablando con cualquier partido, y dando una respuesta a cualquier jugada polémica prácticamente al instante. Con dos árbitros había muchos espacios que no llegaban a cubrirse. Tres, en mi opinión como director de arbitraje, considero que son suficientes. ¿Que hay errores? Por descontado, y los hemos visto en la última Copa del Rey. ¿Qué seguirán existiendo? Por supuesto, pero lo que pretendemos nosotros con la implantación del Instant Replay es reducir el índice de error. No podemos permitir que por un error un equipo pierda un partido, porque existen daños colaterales muy importantes que tenemos que evitar. Y yo a los árbitros les tengo que dar las herramientas tecnológicas más importantes para que puedan usarlas y cometer así el menor número de errores. Aún así van a seguir existiendo esos errores, a veces importantes. Debemos intentar reducirlos.

El mundo del arbitraje no es fácil, y menos al máximo nivel...

Para mí, cada partido es el más importante, y hay que trabajarlo como si fuera el último, porque los clubes lo demandan así, ya que se están jugando mucho. Tenemos que intentar que la gente joven que llegue entienda que esto se trata de trabajo, y de esfuerzo, y que habrá momentos muy duros y muy complicados en los que tendrán que buscar ayuda, ya sea a través de un psicólogo o de alguien que pueda echar una mano. Tengo 32 árbitros a mi cargo, y tienen problemas, a veces difíciles de resolver.

Baloncesto en Segovia. ¿Cómo lo ve?

Yo antes me pasaba por los pabellones con mi amigo Juan, con Nacho Hernangómez y con José María Municio, y estábamos jornadas enteras viendo partidos. Ahora llevo unos años que no tengo tiempo, pero lo sigo desde la distancia, y lo veo languidecer. Ahora está el Unami femenino que me hace ilusión verlas ahí arriba, pero me apena ver que en Segovia, con la pasión que levantaba aquel equipo de Jesuitinas jugando en ese pabellón abigarrado de gente, en el Serichol donde he arbitrado partidos, queda muy poco, y será difícil recuperarlo.

