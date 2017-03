Los líderes europeos buscan articular la UE a varias velocidades

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, a excepción de la ‘premier’ británica, Theresa May, discutieron ayer en Bruselas “cómo articular” el fortalecimiento de la “unión” de Europa y el avance en la integración europea a distintas velocidades, para que los países que no quieren dar más pasos no frenen el desarrollo de otros. El objetivo es preparar las directrices de la Declaración de Roma que los líderes prevén respaldar el próximo 25 de marzo en la capital italiana, para conmemorar el 60 aniversario de la Unión Europea.

Los mandatarios reunidos centrarán la reflexión en cuál será el “modo correcto” de coordinar la defensa de la “unidad” que recalcó el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, y permitir que los Estados miembros que lo deseen puedan avanzar a mayor ritmo que otros.

