La fuerza de la unión

El guardameta de la Gimnástica Segoviana Facundo Ackermann saca en corto con la mano. / KAMARERO

La Gimnástica quiere cerrar matemáticamente su pasaporte para jugar la fase de ascenso a Segunda División B. El conjunto de Abraham García tiene la posibilidad de asegurarse el play off este domingo contra el Cristo Atlético -cuarto clasificado- si suma los tres puntos ante el equipo palentino y el Zamora no gana a la Cebrereña. Para ello, hace un llamamiento a la afición y confía en teñir de colorido el graderío de La Albuera. Quedan diez partidos para que se consuma el campeonato y la Segoviana puede hacer los deberes antes de tiempo. Sin embargo, la plantilla azulgrana mira más allá y fija su horizonte en el ascenso y previamente en el título de liga. “Queremos quedar primeros, pero el alto rendimiento al que rinden los jugadores nos obliga a ser ambiciosos y buscar la excelencia”, explica García.



Los conocimientos que está desarrollando el técnico están superando nuevos registros cada jornada y la identidad de juego es palpable, a pesar de que en los últimos tres enfrentamientos se han encontrado con dificultades y no han ganado con la claridad que venían haciéndolo: “Los rivales ya nos conocen y nos tienen estudiados. No se puede estar siempre al mismo nivel, pero si hay algo que nos caracteriza es que tenemos que ser fieles a nuestra estilo”.



El carrusel de lesiones también ha sido una de las causas principales que ha condicionado el rédito de los segovianos. Para el duelo frente al Cristo llegan mermados, con un cúmulo importante de ausencias que se unen a las de largo plazo de Álex y Alfonso Mateos -quien podría empezar a ejercitarse con sus compañeros la próxima semana-. Dani Calleja es el jugador de los que arrastran molestias que más posibilidades tiene de entrar en la convocatoria. En el caso de Ayrton y Borja Plaza “hay que esperar”, señala García; y Guille “ya está entrenando”. Alfonso Berrocal, por su parte, sufre un “esguince del ligamento lateral y puede ser que no esté roto. Nos va a dar frescura cuando vuelva, al igual que Ivi”. Esta situación hace que el entrenador azulgrana mire a la plantilla juvenil.



EL RIVAL, POR FACUNDO El guardameta Facundo, que en el último choque contra el Mirandés tuvo problemas con una sobrecarga en el aductor, confía en la plantilla para conseguir el título de liga, pero mantiene los pies en el suelo: “Las opciones son reales y es nuestro objetivo, aunque si pensamos que ya está hecho cometeremos un error”. Antes mira al rival de esta jornada: “El Cristo es un equipo difícil como ya nos lo demostró en la primera vuelta. Se cierran bien atrás y suben bien a la contra”.

ENTRADAS A UN EURO Para el encuentro del domingo contra el Cristo Atlético, el club azulgrana da la opción a los socios de adquirir tantas entradas como quiera al precio de un euro. Las localidades ya están en venta en los puntos habituales: el estanco cercano al Campus María Zambrano, la óptica CBC, el bar Gallego, Deportes Miguel Ángel y en la propia sede de la entidad.

LA CATA El viernes tendrá lugar la segunda edición de la cata de productos segovianos de la Gimnástica en la Academia de Artillería a partir de las 20.00 horas. En la misma se ofrecerán tres vinos diferentes -roble, seis meses en barrica y verdejo- y vermú, que irán acompañados de tres jamones distintos y un queso. Todos estos productos serán presentados por varias de las empresas colaboradoras. Además, este evento cuenta con el apoyo de Alimentos de Segovia, la Diputación, Vimersa y la Peña La Talanquera. El coste será de 8 euros para socios y de 10 para el resto de asistentes. Además, con la adquisición del pase a la degustación se podrá acceder al partido entre la Segoviana y el Cristo.

