La sección de fútbol sala del CD Independiente "no continúa" el próximo curso

Tres jugadores del CD Independiente y uno del CD Segosala disputan un balón en un partido de la Liga Diversala. / KAMARERO

El CD Independiente lleva más de 20 años aunando esfuerzos para dotar a Segovia de un fútbol sala y un baloncesto distintos y de calidad, cimentados sobre las señas de la inclusión. Su filosofía está respaldada por la confianza depositada por los padres de alrededor de 200 escolares. Las categorías base, desde prebenjamines hasta alevines, son el pilar sobre el que siempre han asentado su programa de trabajo. La iniciación de los más pequeños al deporte y la transmisión de valores educativos son de las premisas sobre el que se ha fraguado un proyecto que a final de esta temporada verá como su sección más representativa no continuará su actividad.



El área de fútbol sala, que a día de hoy ocupa un tanto importante dentro de la entidad segoviana, pondrá el broche a su legado el próximo curso. Así lo confirma su presidente, Javier Martín Pena: “Llevamos tiempo luchando y ofreciendo nuevas líneas de trabajo, apostando por la adaptación de los niños con monitores titulados y creando un nuevo modelo como es Diversala; pero ha llegado un momento en el que vemos que nos encontramos sin apenas respaldo y no podemos continuar”.



Los padres de los jugadores ya conocen la decisión y recalarán en conjuntos de un sistema parejo. La continuidad de la Liga Diversala -que suma su tercera campaña- queda en el aire. No obstante, hay un club que parece que tomaría las riendas para conducir la iniciativa.



“Empezamos con esta modalidad de fútbol sala para dar una alternativa a la competición federada y, salvo clubes como el Segosala, el Eresma y el Monteresma y los colegios, el resto siguen pensando que son mejores las ligas oficiales; aunque se ha demostrado que los chicos que han disputado nuestro campeonato ahora están dominando las categorías provinciales”, explica Martín; y subraya: “Estamos contentos con los resultados obtenidos, pero es una pena que no hayan apostado por nosotros”.

LA FIDELIDAD DEL BALONCESTO La rama de baloncesto de la disciplina segoviana se encuentra en plena lucidez y persistirá por “la buena acogida que tiene tanto por los integrantes como sus progenitores. Tenemos lista de espera y es nuestro referente. En esta disciplina se están haciendo las cosas bien en todos los sectores: hay más unión y se organizan concentraciones, como el programa de detección de talentos, para dar variedad y calidad a la competición”, asegura la cabeza visible del Independiente.

