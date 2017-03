Palabra de capitán

El capitán del Viveros Herol Nava, Carlos Villagrán, se dispone a lanzar ante la defensa del Teucro. / AMADOR MARUGÁN

La delgada línea que separa a un equipo con identidad propia de uno con volatilidad en sus señas radica en la capacidad de reponerse ante las adversidades. El Nava llega de firmar la pasada jornada ante el BMC una de sus peores actuaciones de la temporada. Sin embargo, el vestuario ha hecho un análisis autocrítico y ha asentado los pilares a seguir en el tramo final del curso. Los jugadores son conscientes de que no está siendo su campaña más brillante en la División de Honor Plata, pero es la permanencia la que marca su objetivo y el guión del broche de su curso. El Viveros Herol hunde sus raíces en la superación y en la lucha hasta el final de sus partidos y, por ello, se ha ganado a pulso la vitola de “guerreros”. Queda el grueso más relevante del campeonato y el último encuentro, lejos de empañar la confianza del conjunto, ha detonado un punto de inflexión para forjar la unión en toda su pólvora.



Si hay alguien que encarne el gen navero ese es Carlos Villagrán. El capitán lleva años enfundándose la camiseta del Viveros Herol y nadie mejor que él conoce el camino para devolver la ilusión a la afición. Villagrán habla claramente sobre la situación en la que se encuentra inmersa el club: “Veníamos haciendo buenos partidos y contra el BMC acabamos tocados anímicamente. No fuimos capaces de competir y, si por algo nos caracterizamos, es precisamente por pelear cada jugar y hacer de nuestro pabellón un fortín. Ese enfrentamiento ha supuesto un antes y un después y la plantilla está muy mentalizada de cara al próximo compromiso”.

La vista está fijada en el Tolosa, una cita para acercar la permanencia. “Sólo miramos a nuestro siguiente rival. Sabemos que es una cancha difícil, pero ganar allí va a ser vital para mantenernos en la categoría. Luego nos veremos las caras contra el Zarautz y el Caja Sur Córdoba, que son dos equipos que nos siguen muy de cerca”, explica el portador del brazalete navero.



Sabe que tienen que revertir el problema de actitud acaecido ante el Carabanchel y retornar a su mejor versión. “Fue una falta grave de comportamiento en pista. Tenemos una plantilla constrastada y amplia y no podemos dejar que nos vuelva a ocurrir algo así. No podemos dejar que un partido malo nos condicione el resto de la campaña. Nos puede venir bien incluso para que, a partir del calendario que tenemos ahora, estemos más pendientes y no bajemos nuestro nivel de intensidad. Hemos hablado entre nosotros y estamos convencidos de que solventaremos la situación”, asegura.

A nivel personal En cuanto al plano individual, Villagrán valora su forma física y su condición de referente en el vestuario: “Me encuentro bien. Me están respetando las molestias y estoy en disposición de asumir responsabilidades al 100%”.

