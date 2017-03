Palomo convoca otra consulta para decidir en qué invierte el municipio

La alcaldesa, Alicia Palomo. / Pedro Merino

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de El Espinar ha convocado una consulta popular para conocer en qué quieren los vecinos que se invierta. En el bando, firmado por la alcaldesa, Alicia Palomo (PSOE), ayer mismo, se justifica la convocatoria señalando que el presupuesto municipal se encuentra ahora “en fase de aprobación”. En cualquier caso, los vecinos no decidirán sobre la totalidad del dinero destinado a inversiones, sino únicamente sobre una partida de 100.000 euros.

Desde el Ayuntamiento se plantean tres opciones. La primera, aplicar tal cuantía en diversas mejoras en los colegios públicos de El Espinar. La segunda, optar por invertir ese dinero en el acerado de calles. Y la tercera, sufragar el pago de actuaciones en espacios públicos, en referencia a los parques y jardines.

La consulta, para mayores de 18 años, se llevará a cabo el jueves 9 de marzo y el viernes 10, de 10 a 14 horas, en las oficinas municipales de los cuatro núcleos de población existentes en el municipio, y el sábado 11, en el mismo horario, en el Ayuntamiento de El Espinar, para intentar facilitar la participación de aquellos empadronados que no hayan podido votar en las dos jornadas precedentes.

El bando municipal concluye agradeciendo de antemano la participación de los vecinos.

Esta iniciativa da continuidad a la ya realizada el año pasado, cuando el Ayuntamiento, por primera vez, planteó una consulta popular. Entonces, Palomo defendió la idea recordando que la participación ciudadana era uno de los principales puntos del programa electoral del PSOE.

En aquella consulta popular votaron 288 vecinos (3,8% de los empadronados con 18 años cumplidos). En total, en El Espinar participaron 186 personas (4,68%), 56 en San Rafael (2,64%), 19 en La Estación de El Espinar (3,64%) y 27 en Los Ángeles de San Rafael (2,77%). De esos 288 votos, 161 (56%) pidieron que los 100.000 euros a debate se destinaran a la pavimentación de calles. Un total de 84 (29%) optaron por instalaciones deportivas, mientras que los 41 restantes (15%) eligieron que se invirtieran en espacios públicos, como parques y jardines.

A lo largo del último año, el Ayuntamiento ha activado mecanismos para dar cumplimiento a dicha petición popular, si bien las consiguientes obras, aunque ya adjudicadas, no han concluido, por diversos aspectos. Cabe recordar que, en 2016, el Ayuntamiento realizó “un gran impulso inversor”, según la alcaldesa, cuantificado en cerca de 600.000 euros. De acuerdo a las explicaciones dadas por Palomo cuando se aprobó el presupuesto, el Ayuntamiento pretendía acometer alrededor de 20 actuaciones, entre ellas en aparcamientos, instalaciones deportivas, además de la rehabilitación del edificio municipal de San Rafael donde estuvieron las antiguas escuelas, piscinas y adquisición de material escolar.

