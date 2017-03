El Parlament da luz verde a la reforma exprés para la ‘desconexión’

La Mesa del Parlament admitió ayer a trámite la petición de JxSí de una ponencia conjunta para abordar una reforma del reglamento que agilice la tramitación de leyes —especialmente las de la ‘desconexión’—, al desestimar las peticiones de reconsideración de Cs, PSC y PP.

El órgano rector de la Cámara instó la semana pasada a JxSí a pedir la ponencia para reformar el reglamento: inicialmente, el grupo quería tramitar su iniciativa directamente a través de la Mesa, pero los letrados indicaron que este no era el procedimiento adecuado.

Cs, PSC y PP registraron entonces una petición de reconsideración a la Mesa para no admitir a trámite la iniciativa porque no comparten la forma ni el fondo, pero ayer la Mesa —con mayoría de JxSí— rechazó estas peticiones y dio luz verde a crear una ponencia, tras adecuarse la solicitud de JxSí a las indicaciones de los letrados.

