La Gimnástica Segoviana puede ser matemáticamente equipo de play off

Los jugadores de la Gimnástica Segoviana Fernán, Javi Marcos, Dani Arribas y Calleja celebran un gol. / KAMARERO

Los números de la Gimnástica Segoviana están siendo de récord. Todavía quedan diez enfrentamientos para que la temporada toque su fin y la plantilla de Abraham García ya llega a los 71 puntos, conseguidos gracias a los 27 partidos que lleva sin perder de manera consecutiva. La entidad azulgrana llevan sin conocer la derrota desde el 20 de agosto y parece no tener freno. El rendimiento ofrecido a lo largo de toda la temporada le da la oportunidad de que al término de la próxima jornada pueda asegurar ya una plaza para disputar la fase de ascenso a Segunda División B.



Este domingo recibe al Cristo Atlético en La Albuera y si vence en este encuentro y el Zamora no gana a la Cebrereña matemáticamente será equipo de play off. Será un partido complicado entre dos conjuntos de la zona alta alta de la competición. La Segoviana llega mermada al encontrarse con varias bajas importantes y esperará hasta última hora para comprobar la evolución de sus jugadores. El partido frente al filial del Mirandés dejó cuatro lesionados. Borja Plaza, Ivi y el guardameta Facundo, con problemas musculares, y Alfonso Berrocal con fuertes molestias en la rodilla, que todavía se desconoce su alcance.



El cuerpo técnico confía en recuperar a dos de sus hombres de ataque, Ayrton y Dani Calleja, que se encuentran entre algodones. La convocatoria también mira a la plantilla juvenil. Varios de sus jugadores entrenan de forma contínua con el primer equipo y es probable que algunos de ellos sean incluídos en la lista contra el Cristo.

