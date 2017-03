El mérito de saber competir

Alicia Alonso intenta la entrada a canasta en el encuentro ante el Filipenses disputado el Emperador Teodosio. / KAMARERO

El Unami Venta Magullo volvió a evidenciar su condición de líder de la Primera División Nacional. El conjunto de Esther Muñiz no se cansa de ganar y ya suma un total de 17 victorias, cinco de manera consecutiva. Esta jornada se impuso a un complicado rival como es la Universidad de León. El equipo segoviano fue superior en los primeros cuartos obteniendo una cómoda ventaja sobre la plantilla leonesa que le permitió llegar al tramo final de forma holgada y terminar sellando el triunfo por 49-61. La nota negativa llegó con la lesión de Nerea Larrazábal, que tuvo que retirarse por molestias musculares.



Comenzó el duelo y las visitantes rápido quisieron tomar las riendas. Salieron con una férrea defensa y ofreciendo una estructura vertical de cara a la canasta. El cuadro universitario se presentó bien estructurado, aunque le costó acoplarse al ritmo imprimido por las chicas de Muñiz. El Unami cogió impulso desde el principio y cerró el primer cuarto con diez puntos arriba (7-17).



Se volvió a reanudar el encuentro y el Venta Magullo salío con la misma actitud. Con más asentamiento sobre la cancha, si cabe, llegaron jugadas de mérito para ir ampliando la renta del electrónico hasta conseguir una ventaja de 21 puntos (18-39) antes del ecuador del enfrentamiento. Larrázabal se tuvo retirar con dolencias y no pudo continuar jugando.

Bache físico La comodidad que resaltaba en el marcador se vio también reflejada sobre la pista, dado que las jugadoras visitantes redujeron una marcha su juego. Este factor lo supo aprovechar el plantel local y empezaron a desarrollar su mejor versión.



Al último tiempo se llegó 36-53. El aspecto físico comenzó a jugar su papel y el conjunto segoviano se encontró atascado en ataque y con dificultades para mover el balón. Sin embargo, también acechó a la Universidad de León y, a pesar de lograr recortar distancias, no llegaron a acercar la igualada. El Unami no dejó de competir en ningún momento y el broche al partido se colocó con el definitivo 49-61.



Una nueva victoria que impulsa los ánimos del equipo para afrontar el tramo final del campeonato liguero con vistas al play off. Al cuadro segoviano le quedan cuatro partidos y con este triunfo vuelve a reclamar atención y a hacer un llamamiento a los aficionados del baloncesto para su próximo compromiso que disputará el sábado en el pabellón Emperador Teodosio ante el San Isidro.

