El Unami se lleva un punto de casa del líder, el Valdetires

El Unami CP y el Valdetires Ferrol empataron 1-1 tras un igualado partido. El conjunto de Luis Martín se llevó un punto en casa del líder de la Segunda División. Con este resultado las azules se mantienen en la zona alta de la competición.



El encuentro dio inicio y ambos equipos salieron con todo. En la retina quedaba el duelo de la primera vuelta, que se decantó para las segovianas (5-2), y ninguno quiso dejar ganarse la partida. Hubo ocasiones para ambas plantillas, pero la igualdad entre ambas estructuras hizo que el marcador no se moviera en el primer tiempo.

El Unami asentó conceptos en el descanso y buscó el gol con ahínco. Fue Mónica la que inauguró el electrónico y aventajó a las segovianas. La respuesta del Valdetires no tardó en llegar y se volcó sobre el área de Elena para que Andrea firmara el empate.



Quedaba partido y los tres puntos estaban en juego. Finalmente tras varias ocasiones de peligro el marcador no se movió y hubo reparto de puntos. Con este resultado el plantel gallego continúa en primera posición, aunque ahora empatado con el Soto del Real, y las azules siguen ocupando el cuarto puesto.

GOLES: 0-1 Mónica; 1-1 Andrea.

