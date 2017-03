Un accidente en Briviesca

Santi Marina y David Arranz intentan arrebatar el balón a un jugador del Briviesca. / A.M.

El CD La Granja se llevó en Briviesca el disgusto más grande de una temporada que, hasta la tarde del pasado sábado, estaba transcurriendo de forma ilusionante para los de Paco Maroto. En Briviesca, y ante un rival de los cualificados de la categoría, al equipo no solo se le escapó la victoria, sino que acabó perdiendo el partido, y encajando tres goles, casi la mitad de los que había recibido en toda la campaña.



El compromiso ante el conjunto burgalés era de los complicados, y por ello el CD La Granja quiso salir muy concentrado al partido, con el fin de evitarse los problemas que siempre lleva inherentes el verse por detrás en el marcador. Así, en la primera parte el fútbol no fue demasiado fluido, llegándose al descanso con el empate sin goles que dejaba todo por decidir para un segundo tiempo en el que el conjunto granjeño confiaba en hacer valer su pegada.



Y lo cierto fue que el equipo que entrena Paco Maroto supo dar primero cuando, antes de cumplirse el primer cuarto de hora de la reanudación, Víctor Pascual marcaba el 0-1 con el que los visitantes mostraban el dorsal a su oponente. Teniendo en cuenta la solvencia defensiva del CD La Granja, el partido se le ponía muy de cara a los segovianos, pero pocos minutos después de celebrar el primer tanto, un gol de Richi devolvió las tablas al marcador. aprovechando el único error de Truji ya no solo en todo el partido, sino prácticamente en toda la temporada.



Tocaba volver a remar, y el CD La Granja volvió a acechar la portería de Chema, que realizó una gran intervención a remate de Víctor Velasco, salvando para su equipo el 1-2, por lo que el encuentro se metió en la recta final con todo por decidir. Y en esa balanza quien acabó desnivelando el choque a su favor fue el Briviesca, que se aprovechó de dos errores arbitrales para sentenciar el encuentro.



El primero de esos errores llegó con la señalización de un córner en contra del CD La Granja, cuando la acción era de saque de puerta. El equipo local aprovechó el desconcierto para marcar el 2-1 por medio de Juanpa, que también protagonizó la acción del tercer tanto, en una jugada que partió en posición de fuera de juego que el colegiado no señaló. Así que el CD La Granja terminó perdiendo el partido, y algo ‘mosqueado’ con la actuación arbitral, aún entendiendo que así es el fútbol, y que unos días te dan, y otros te quitan. La buena noticia llegó desde San Leonardo de Yagüe, donde la UD El Espinar logró superar al Norma por el marcador de 1-2.

