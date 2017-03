A la Segoviana le duele todo

El recuperador de la Segoviana intenta valorar la lesión de Ayrton durante el encuentro que la Segoviana jugó ante el Real Ávila. / TAMARA DE SANTOS

La Gimnástica Segoviana está firmando una temporada histórica por varios motivos. El primero de ellos tiene que ver con los 27 encuentros consecutivos sin conocer la derrota, un registro sin duda espectacular. El segundo de esos motivos está vinculado a las lesiones, porque después de las ¡cuatro! que sufrió el conjunto azulgrana en la tarde del sábado frente al Mirandés B, hasta quince futbolistas gimnásticos han causado baja por lesión en algún momento de la temporada... y pueden ser dieciséis si se confirma la baja de Facundo, al que una sobrecarga en el aductor le llevó a ser incluido como lesionado en el acta del partido ante el filial rojillo.



De las cuatro lesiones que sufrió la Segoviana en Miranda, tres fueron musculares, con el ya mencionado Facundo, más Borja Blanco con problemas en los isquios, e Ivi con el aductor muy tocado, y uno con un preocupante problema en la rodilla. Alfonso Berrocal se lesionó apenas entrado en el terreno de juego, y ya en una primera exploración se especulaba con que pudiera tener afectado el ligamento lateral interno, aunque será esta semana cuando se pueda ofrecer un diagnóstico más en profundidad.



De esta manera, y salvo error u omisión, a lo largo de la temporada han caído lesionados Alex y Alfon, los dos de larga duración que tienen más que difícil poder ayudar al equipo en el campo esta temporada. A ellos se les han unido en algún momento de la Liga Javi Marcos, Chema, Anel, Víctor Pérez, Pablo, Dani Calleja, Ayrton, Ivi, Guille, Borja Plaza, Alfonso Berrocal, Kike y Dani Arribas, más Facundo si se confirma que su dolencia va más allá de una sobrecarga y no puede formar parte de la lista de convocados para el encuentro del próximo domingo ante el Cristo Atlético en La Albuera, aunque afortunadamente la valoración de su dolencia en la jornada de ayer era algo más positiva que al finalizar el partido.

Solo cinco ‘sanos’ Solo cinco futbolistas han permanecido aptos a efectos de salud para todas las convocatorias de Abraham García. Rubén, Domingo, Manu, Quino y Fernán han sufrido dolencias a lo largo de la temporada, algo lógico teniendo en cuenta el esfuerzo que se realiza, pero cuando han salido de la lista ha sido bien por decisión técnica, o por asuntos particulares, o por sanción federativa.



Precisamente de esos cinco jugadores, uno de ellos no podrá jugar el encuentro del próximo domingo ante el Cristo Atlético. Domingo cumple ciclo de amonestaciones, por lo que se convertirá en una baja más para un Abraham García que no tendrá precisamente difícil el poder confeccionar un once de cara al encuentro frente al cuarto clasificado. Salvo que durante la semana de entrenamientos se produzcan nuevas lesiones, un hecho que teniendo en cuenta la trayectoria del conjunto azulgrana no es en absoluto descartable, el cuerpo técnico podrá disponer de Facundo, Javi Marcos, Chema, Anel, Víctor Pérez, Manu, Kike, Quino, Fernán, Rubén y Dani Arribas. La intención es la de conseguir recuperar tanto a Dani Calleja como a Ayrton, porque el resto de componentes de la primera plantilla sufren dolencias que no se recuperan en una semana.



La suerte para la Segoviana llega de la mano de los jugadores juveniles, que en la categoría Nacional están realizando una campaña extraordinaria de la mano de Javier Jadraque, y que ya han debutado con el primer equipo en algunos momentos de la temporada, entrenando con asiduidad con el conjunto de Tercera. Así Guille, Dani Abad, Juan de la Mata, Guti o Gómez tendrán una nueva ocasión de seguir demostrando que el futuro de la Segoviana es tan prometedor como lo es el presente. Aunque las lesiones se empeñen en demostrar lo contrario.

El Astorga se queda a seis puntos Pese a que el número de lesionados en la Gimnástica Segoviana puede llegar a la categoría de plaga, el equipo azulgrana no cede en su ritmo de victorias, algo que no pueden decir el resto de sus rivales. De esta manera, en la jornada de ayer el Atlético Astorga no pudo pasar del empate sin goles en el encuentro que le enfrentó al Cristo Atlético en La Nueva Balastera, y de esta forma se retrasa en dos puntos más en la clasificación, quedándose ahora a seis del conjunto gimnástico, que en realidad son siete, puesto que la Segoviana tiene ganado el gol/average con respecto al conjunto maragato.



Además, el cuadro azulgrana tiene muy cerca la clasificación matemática para la fase de ascenso a segunda División B. La derrota del Zamora en el Ruta de la Plata frente al Almazán ha colocado al equipo zamorano a 26 puntos de la Segoviana, y al soriano a 27, cuando restan aún 30 por disputarse, por lo que la próxima jornada podría confirmarse la consecución del primero de los objetivos del equipo de Abraham García. Y es que, con el empate del Astorga y la derrota del Zamora, la vigesimoctava jornada de Liga no fue tan mala para la Segoviana a efectos clasificatorios.

