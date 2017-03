El Ayuntamiento confía en abrir una oficina de turismo antes de verano

Plaza de Santa María la Real de Nieva. / Kamarero

Santa María la Real de Nieva tendrá oficina de turismo pronto, muy pronto. Si se cumple el deseo del alcalde, Jaime Pérez Esteban, este verano debería ya estar funcionando. La finalidad del servicio no es otra que ofrecer información, tanto de Santa María como de su comarca, a los numerosos turistas que recalan en la villa. “Todos los días llegan uno ó dos autobuses a ver nuestro claustro”, asegura Pérez, quien insiste en que “debemos intentar que conozcan algo más que el monasterio de Nuestra Señora de la Soterraña, pues nuestra oferta de atractivos es muy amplia”.

En la propia Santa María la Real de Nieva hay un buen ramillete de lugares de interés, entre los que podrían incluirse la Plaza de Toros, de pizarra o un museo privado de arte naif. Y, a no muchos kilómetros de la villa se encuentra arte prehistórico en Domingo García, el cerro de la Virgen del Castillo en Bernardos o el casco urbano de Sangarcía. “Queremos que se sorprendan con Santa María y su entorno”, insiste el regidor.

El proyecto de abrir una oficina de turismo comenzó a tomar forma hace un par de meses, y desde entonces se ha informado del mismo a la Junta, a Prodestur y al grupo de acción local Aidescom, de cara a conseguir financiación.

La ubicación de la oficina de turismo es un asunto todavía no resuelto. De momento, el Ayuntamiento baraja diversas opciones. La primera es situar la oficina de turismo dentro del claustro, pero tampoco se descarta hacerlo en una caseta o en dependencias municipales. “Lo que tenemos claro es que queremos que esté en la Plaza o en su entorno”, expone Pérez.

Por lo que respecta al personal de la oficina de turismo, desde el Ayuntamiento se espera conseguir ayuda de la Junta, en concreto de la convocatoria anual de ‘Actuaciones de mejora de la calidad en las infraestructuras turísticas’. Dado que tal ayuda es únicamente para la contratación temporal de trabajadores, Pérez pretende que el actual responsable del centro cultural de Santa María pueda encargarse de la oficina de turismo durante el resto del año, de forma que el nuevo servicio permanezca abierto el mayor número de días posible.

Pérez se muestra convencido de que la apertura de la oficina de turismo “reforzará los valores de esta comarca” y, al tiempo, contribuirá a que aquellos que paren su vehículo en Santa María la Real de Nieva descubran que allí mismo o a muy escasa distancia existe un amplio abanico de posibilidades para disfrutar de unos días inolvidables.

