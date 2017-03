El cierre del Naturpellet Segovia Carlos Muñoz gana un balón al rival del Prone Ary Neto en el partido disputado en el pabellón municipal de Lugo. / XESUS PONTE

El Naturpellet Segovia sigue sumando y ya van quince jornadas sin perder tras conseguir empatar ayer en Lugo ante un Prone que hizo defendió su ventaja hasta el último minuto de partido. Sin embargo, a los segovianos, que dispusieron de más ocasiones, les faltó tino de cara a gol. No se rindieron nunca y, atacando de cinco, lograron remontar un 3-1 en contra con dos goles en 40 segundos que colocaron las tablas en el electrónico final. Un punto que asegura jugar el play off, pero que cede la posición de ascenso directo al UMA Antequera tras su victoria ante el Real Betis, pero que puede ser clave en la última jornada. Resultado aparte, el protagonista del encuentro fue el local Kevin Rengifo, que en el minuto 36 se desplomó desmayado en la cancha. Por suerte, solo fue un susto.



La escuadra que dirige Diego Gacimartín viajaba hasta Lugo en busca de tres puntos para mantener la plaza más cotizada del campeonato. Pero de entrada sufrieron para imponer su juego ante el cuadro lucense, un rival correoso que salió al campo decidido a no dejar correr a los segovianos. El equipo local, bien plantado en defensa, cerraba bien los espacios para impedir que Naturpellet tomara las riendas. Con más posesión de balón, los visitantes movían el balón buscando huecos. Así, llegaban las primeras ocasiones del encuentro para los blanquirrojos aunque sin dar con la tecla.



También el Prone conseguía, al contragolpe, poner en apuros a Cidao y al final iban a ser los gallegos quienes golpearon primero al adelantarse en el marcador en el minuto 17, en una jugada por banda que culminaba a la perfección Rengifo con un potente disparo a la escuadra (1-0).



Intentaban los visitantes estirar líneas en la recta final de la primera mitad, pero el Lugo no se relajó ni un ápice y continuó complicándole la vida a los segovianos, en un encuentro que estaba resultando muy intenso, con mucha lucha en el centro de la cancha y dos estructuras que llegaban al área contrario con ahínco. Un buen partido, aunque el electrónico ya no se movió más antes del descanso.



Ya en la segunda parte, el conjunto local optó por arriesgar un poco menos, traspasando la responsabilidad a su contrincante, que ensanchaba su sistema para acercar el empate. Con esa idea en la cabeza, salió en tromba el Naturpellet tras el paso por los vestuarios, y tardó poco en llegar el premio. Dos minutos, los que tardó Chus en convertir en gol una buena jugada de combinación de todo el equipo (1-1).



El partido se ponía de cara del Naturpellet, en cuanto a ocasiones y pudieron adelantarse. Sin embargo, el Prone se mostraba mucho más acertado de cara al marco contrario y en el minuto 26 Kevin Rengifo llevaba de nuevo la alegría a la grada gallega al conseguir adelantar de nuevo a los locales en el marcador (2-1).



Con el marcador de nuevo a favor, el Lugo obligaba a los segovianos a dar un paso al frente y asumir más riesgos, pero tras dos acciones ofensivas falladas por parte del equipo visitante, iban a ser los lucenses los que consiguiesen volver a ampliar rentas en el minuto 28, esta vez en una acción individual de Jacob al contragolpe.

El 3-1 hacía mucho daño a los visitantes ya que permitía al equipo de casa jugar con mucha comodidad, asentándose en defensa y cerrando bien los espacios para ahogar cualquier intento de los segovianos. No conseguía el Naturpellet acercarse con demasiadas garantías a la puerta local, pese a que tenía más posesión de balón y en aras de recortar distancias.



No llegó ese gol hasta el último suspiro del encuentro cuando el cuadro segoviano, jugando ya con portero jugador, conseguía el 3-2 a falta de 40 segundos para el final gracias a un buen zapatazo de Alvarito.

El tanto dio alas a los visitantes, que 20 segundos después conseguían salvar el encuentro en un gol de Álvaro. Un final de épica, pero que sabe a poco. La próxima semana habrá un parón y luego llegan los cuatro últimos enfrentamientos en los que no vale fallar.

GOLES: 1-0 (min. 1) Kevin Rengifo; 1-1 (min. 25) Chus; 2-1 (min. 26) Kevin Rengifo; 3-1 (min. 28) Jacob; 3-2 (min. 39) Alvarito; 3-3 (min. 39) Álvaro López.

