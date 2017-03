El primero de cinco

La jugadora del Unami Venta Magullo Larrazábal se dispone a lanzar ante la presión de las rivales de la UVa. / KAMARERO

El Unami Venta Magullo encara el primero de sus cinco partidos que restan para el final de la Primera Nacional, visitando a un complicado rival como es la Universidad de León. El conjunto de Esther Muñiz busca una nueva victoria para acercar su principal objetivo a corto plazo: certificar el liderato para disputar el play off de ascenso. El encuentro se disputará en el pabellón Hansi Rodríguez.



Para la ocasión, el Venta Magullo viaja con sus ocho jugadoras del primer equipo y, esta vez, no hará uso de ninguna junior dado que se solapan los partidos de ambas plantillas. Los últimos entrenamientos se han desarrollado con normalidad y el Unami se presenta en León con el respaldo de encadenar cinco triunfos consecutivos y una sola derrota en el campeonato.



“Todas las salidas son complicadas y esta no va a ser diferente. Es un rival que hace buen baloncesto”, asegura Muñiz. Las leonesas llegan de sumar tres derrotas contra equipos como el San Isidro, la Universidad de Salamanca y el Castilla Sport. A pesar de que los últimos resultados no han acompañado al rival del Unami, las segovianas no quieren sorpresas.



Después del último triunfo frente al Castilla (71-67), las integrantes del Venta Magullo han estrechado más su unión, si cabe, al dedicárselo a su compañera Martina Cubric. La jugadora fue intervenida del ligamento cruzado de su rodilla izquierda y ya ha sido dada de alta. “Tenía tocado también el ligamento externo, pero la operación salió bien”, explica su entrenadora.



Para afrontar el tramo final de la temporada el club segoviano está confeccionando una iniciativa para captar seguidores que dará a conocer en las próximas fechas. De esta manera, el Unami pretende que sus aficionados sean clave en los últimos partidos del campeonato liguero y en los encuentros del play off.

