Al Viveros Herol le llega la hora de acertar

El jugador del Viveros Herol Nava Daniel Simón se dispone a lanzar ante la presión del Alcobendas. / AMADOR MARUGÁN

La victoria del Viveros Herol Nava el pasado fin de semana en Covadonga ha venido a aclarar en buena medida el panorama del cojunto segoviano con respecto al descenso de categoría, ya que ni Amenábar Zarautz ni Cajasur Córdoba consiguieron puntuar, por lo que la distancia de dos y tres puntos con respecto a andaluces y vascos respectivamente invita a pensar en que el conjunto segoviano se encuentra en una gran disposición de asegurarse la permanencia en la División de Honor Plata.



Pero para ello aún hay que conseguir un mínimo de cuatro victorias, y la primera de ellas debe llegar en la tarde de hoy, en el encuentro que el Viveros Herol Naba jugará en su frontón municipal frente al Balonmano Carabanchel, conjunto que fue revelación en la primera vuelta, pero que en la segunda ha ido poco a poco cediendo puestos en la clasificación, por más que aún cuente con ventaja suficiente en la clasificación como para afrontar con una cierta tranquilidad estas jornadas finales de la competición.

Nada fácil Llega el conjunto madrileño a Nava de la Asunción con ambición por sacar dos puntos que le alejen de manera definitiva de los problemas. Para ello serán importantes jugadores como Juan Muñoz, el central que suma 149 goles, y sin duda el jugador a seguir, así como Álvaro Arenas, un lateral de 1,95 que hace valer su estatura para elevarse sobre la defensa y buscar el ángulo perfecto, y al que avalan los 107 goles que ha marcado durante el presente curso, sin olvidar por el extremo izquierdo a Martín Llopis, hermano del jugador navero Antonio Llopis, uno de los que también será importante de cara a conseguir los puntos.



Será un partido entre dos rivales que llegan en un buen momento, porque el Viveros Herol Nava ha elevado mucho su nivel, con una clara mejoría en el 6:0 defensivo que ha aportado más confianza a Samu en la portería, con Carlos Villagrán moviendo mejor al equipo, con Álex Tello cogiendo responsabilidades ofensivas, y con Isma Juárez haciendo gala de su habilidad desde los siete metros, sumando un alto porcentaje de goles. Pero el BMC llega al choque después de sumar cinco puntos de los últimos seis en juego, un empate con el MMT Zamora y dos victorias consecutivas frente a Tolosa y Torrelavega, por lo que superar al equipo que entrena Javier Martín Sanz no va a ser una tarea nada sencilla.



Ahora bien, la jornada apunta a propicia si se consigue la victoria, puesto que Cajasur tiene por delante un derbi complicado frente a Palma del Río, mientras que Zarautz recibe en casa a un Covadonga enrabietado por la derrota del pasado sábado y que sabe que aún no está demasiado lejos de la fase de ascenso. Aunque resulta evidente que hay que estar atentos a todos los resultados, no cabe duda que el equipo de Óscar Perales se ha ganado el derecho a depender de sí mismo para salvar la categoría, toda una ventaja si se tiene en cuenta que hay varios equipos implicados en esa lucha Ir más allá del partido de esta tarde será un tremendo erro, y el Balonmano Nava ya ha llenado de sobra el cupo de errores esta temporada.

