Fiabilidad bajo palos

Intervención del guardameta del Naturpellet Segovia Cidao en el partido contra Rivas de la primera vuelta. / KAMARERO

Cinco partidos, cinco finales. Dos equipos, un objetivo. El Naturpellet y el UMA Antequera -conjuntos mejor posicionados, con permiso de los filiales del Barcelona Lassa y ElPozo- luchan por el pasaporte a la Primera División sin intervención de por medio del cara y cruz de los play offs. La regularidad imprimida por la entidad segoviana le ha hecho acreedor de la plaza de ascenso directo. El alto rendimiento que raya la plantilla en cada uno de sus enfrentamientos le ha servido para llegar a afrontar el tramo final del curso en la mejor posición posible. El calendario que tiene que resolver queda confeccionado por tres salidas -Lugo, Mengíbar y Rivas- y dos encuentros en casa -Valdepeñas y Cidade de Narón-.



El éxito de la regularidad, en gran parte, reside bajo palos. El regreso de Cidao al Pedro Delgado, en competencia sana con el capitán Alberto, ha apuntalado una de las mejores porterías del campeonato; que, junto con la ayuda de la defensa, marca el listón en 52 dianas recibidas, siendo uno de los equipos menos goleados. El guardameta brasileño está siendo crucial en los momentos decisivos y en la pasada jornada, además de firmar intervenciones de mérito, logró sumarse a la lista de goleadores.



“Dependemos de nosotros mismos”, asegura Cidao. Sin embargo, reconoce que lo más difícil está por llegar: “Quedan cinco partidos y todos ellos son complicados. Los conjuntos de Segunda son todos regulares y cualquiera te puede poner entre las cuerdas”.

LUGO, LA PRIMERA La primera parada es Lugo. “La intensidad con la que juegan no se ve reflejada en la clasificación. Es un cancha muy dura”, admite; aunque subraya: “No podemos pensar en otra cosa que no sea la victoria”.



El ascenso copa el foco del objetivo segoviano, pero la consecución del título de Liga también es una realidad y está a tiro: a dos puntos del Barcelona B. “Sabemos que si ganamos los cinco duelos conseguiremos el ascenso. Nuestro objetivo es subir; pero, puestos a soñar, el hecho de quedar primeros pondría el broche a un año redondo. Es una opción y no es descartable”, apunta el guardameta.



En cuanto al transcurso de la campaña, comenta: “El curso está saliendo mejor de que lo habíamos pensado en la pretemporada. Tuvimos un inicio algo irregular, pero ahora llevamos una racha muy seria”.

COMPETITIVIDAD SANA EN FAVOR DEL EQUIPO Cidao y Alberto. Alberto y Cidao. En la pretemporada se abrió el debate sobre quién de los dos defendería los palos blanquirrojos. Finalmente la incógnita se despejó con la titularidad del brasileño. Sin embargo, detrás de la portería del Naturpellet hay mucho trabajo y dos jugadores experimentados que reman a favor del equipo. Una competencia sana en la que los dos guardametas han conseguido aumentar su nivel y la que ha salido ganando es la propia plantilla.



“Nos llevamos muy bien y en cada entrenamiento nos esforzamos por ser mejores. Ya son varios los años que nos conocemos -desde la época del Caja Segovia- y es muy fácil trabajar a su lado. A los dos nos preocupa estar bien y tenemos el mismo objetivo. Sabemos que al que le toque jugar tiene que estar en las mejores condiciones posibles para ayudar al equipo a conseguir la victoria”, explica Cidao.

