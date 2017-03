Más de 300 personas disfrutarán de La Carrera de las Murallas

Apenas quedan dos días para que Cuéllar quede inmerso en una fiesta del deporte y una jornada de buen ambiente. Más de 300 corredores han realizado su inscripción hasta hoy, día en que finalmente se cierra el plazo. No se ha podido llegar a los 400, como estaba previsto, pero eso no impide que la organización no esté satisfecha con la difusión realizada.

El Club Atletismo Cuéllar tiene ahora dos jornadas de intenso trabajo en las que ultimar los detalles y organizar sus equipos de trabajo y voluntarios. A falta de confirmación, se va a intentar que la entrega de dorsales se realice el sábado por la tarde en San Francisco, pero aún se están ultimando detalles. Sea el sábado o el propio domingo antes de la competición, los atletas recibirán su bolsa del corredor, con la camiseta y la gorra oficial de esta edición.

La salida para los corredores, tanto de 10 como de 5 kilómetros, se efectuará a las 11.00 horas. Las categorías establecidas son Senior, Veteranos A, Veteranos B, Veteranos C, para la de 10.000 metros, mientras que para la de 5.000 será categoría general. Los más pequeños también tendrán su turno posteriormente, ya que desde las 12.15 horas, aproximadamente, se efectuarán las salidas de las categorías inferiores.

PREMIOS Como ya se anunció, la novedad viene dada este año por la entrega de premios económicos para los primeros clasificados. Para el primero en completar los 10.000 metros, en categoría femenina y masculina, se otorgarán 100 euros, 50 para el segundo y 20 para el tercero. Los récords de la prueba se llevarán 20 euros. En la modalidad de 5.000 metros, obtendrán 20 euros los dos récords. Asimismo, los trofeos serán acumulables.

