"Calidad, y trabajo, la clave"

Iván Yubero corrige a uno de los jugadores de la Segoviana durante un partido. / KAMARERO

Iván Yubero cumple su segunda temporada integrando el cuerpo técnico de la Gimnástica Segoviana. La primera campaña como ayudante de Luis Bertó, el equipo se quedó a las puertas del ascenso de categoría, cayendo en el play off, y en éste su segundo año en el banquillo gimnástico que lidera Abraham García, el conjunto azulgrana está batiendo todos los registros de imbatibilidad, con 26 jornadas consecutivas puntuando.



Cuando un equipo suma esa cantidad de encuentros sin perder, resulta evidente que se han unido una serie de factores, entre los que destaca una buena plantilla, un buen trabajo y una cierta dosis de suerte, aunque Iván pone a esta última en un bajo porcentaje, “ya que a lo largo de una temporada la suerte te puede dar tantos puntos como también puede quitarte. No puedo olvidar que hemos tenido partidos en los que la fortuna nos ha dado la espalda, así que creo que la temporada que estamos haciendo tiene mucho más que ver con que hay una buena plantilla, y que ésta cree en lo que se le está trasladando desde el cuerpo técnico. De poco importa si los entrenadores decimos una cosa u otra si la plantilla no cree en lo que se les dice”.

Calidad, y ganas Por lo tanto, Iván pone el énfasis en el jugador, “porque si hay calidad y ganas hay más posibilidades de que el trabajo salga bien”. Y en la Segoviana el plantel, aparte de calidad, tiene muchas ganas de mejorar, desde los más jóvenes a los veteranos, “que son los primeros que creen en el proyecto. La plantilla está asimilando el trabajo que se está haciendo desde todos los estamentos del club, desde la directiva al cuerpo técnico, y se siente partícipe del proyecto”, sumando unos números muy importantes a estas alturas de la competición, aunque el técnico gimnástico prefiere centrarse en las sensaciones que está dejando el equipo “que son buenísimas”.



Desde hace un par de jornadas esas sensaciones que está dejando la Segoviana no son tan espectaculares como en los encuentros precedentes, pero antes de pensar en un momento más bajo de forma que podría calificarse de normal teniendo en cuenta que la intención es que el equipo llegue en plenitud al mes de mayo, para Iván tiene más que ver con la mayor dificultad que oponen los rivales, “que si bien en los dos primeros tercios de la temporada podían no tener esa necesidad vital de ganar puntos, en este último tramo sí la tienen, porque hay muchos equipos implicados en el descenso, por ejemplo, y quien no se cierra con dos líneas muy juntas como el Numancia B, nos defiende prácticamente en individual como hizo el Ávila en la pasada jornada. Por mucho que planifiques los partidos, son mucho más duros ahora que en la primera vuelta.

Las lesiones, el lunar Además, no se puede olvidar el hecho de que prácticamente toda la primera plantilla de la Segoviana ha sufrido algún tipo de lesión en la presente campaña, “y en esto sí que puedo decir que estamos teniendo algo de mala suerte”, afirma Iván, que pone como ejemplos los dos últimos lesionados del equipo, “porque ya es mala suerte que Pablo se lesione después de un choque fortuito con Rubén, o que Ayrton se haga un esguince al presionar la salida del balón de un contrario”. Ahora bien, el segundo entrenador azulgrana vuelca este hecho hacia el lado positivo, “porque lo que han hecho ver todas estas lesiones es que la Segoviana tiene fondo de armario, y un plantel de jugadores capaces de hacerlo bien. Todos se sienten útiles, se está cuidando mucho el vestuario y los juveniles que entrenan con nosotros reciben ese salto de calidad que seguro les vendrá bien”.



Con estas premisas, y viendo la situación de la tabla, ¿Iván se aventuraría a decir que la Segoviana se proclamará campeón de Liga? “Si digo a estas alturas de la temporada que vamos a ser campeones de Liga, me van a tirar de las orejas con razón. Quedan muchos partidos por disputarse, el Astorga no está tan lejos, y si bien es cierto que hemos llegado desde atrás, ya se sabe que lo difícil es mantenerse. Creo que desde aquí y hasta el final de la temporada llega el último sprint, todos nos vamos a dejar puntos, y ojalá acabemos primeros para tener esa doble oportunidad de poder ascender a Segunda B”.

Un trabajo profesional En una dilatada trayectoria como la que ha tenido Iván, han sido muchos los entrenadores que han trabajado con él, "y de muchos de ellos te vas quedando con algo para cuando tengas que ser tú el que se siente en el banquillo". Y por ello pocos tan cualificados en Segovia como él para definir el trabajo con Abraham García, "que ha entrenado a nivel profesional, y eso es algo que se nota en su metodología. Tiene las cosas muy claras, y sabe cómo conseguirlas del equipo. Es gratificante trabajar con él".



Como ya sucediera en la pasada campaña con Luis Bertó, es Iván quien diseña las acciones de estrategia, aunque prefiera quitarse mérito para dárselo al resto del cuerpo técnico y a los jugadores "porque este tipo de acciones es una cosa de todos. Es de agradecer que cuando marcamos en una acción de estrategia el técnico se acuerde de mí, pero que se ejecute bien una acción así también tiene que ver con la confianza de los futbolistas, y no se puede olvidar que tampoco encajamos demasiados goles en jugadas a balón parado".

