La CHD busca soluciones a los derrumbes del talud sobre el Eresma a su paso por Coca

El talud situado en la margen izquierda del río Eresma a su paso por Coca es de nuevo noticia, y no por el número de firmas recogidas en una iniciativa popular para solicitar ayuda que evite la caída de la medieval torre de San Nicolás, sino porque la Administración del Estado ha comenzado a actuar en la búsqueda de soluciones a los derrumbes en ese lugar.

Ayer, y ante la “sorpresa” del alcalde de Coca, Andrés Catalina (de la Agrupación de Electores ‘Villa de Coca’), que no tenía comunicación oficial de la intervención, y desconocía en qué iba a consistir, un grupo de técnicos comenzó a trabajar sobre el terreno.

La explicación se hallaba en una nota de prensa, remitida por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en la que se informaba que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha contratado a una empresa especializada que, a partir de hoy, “realizará una campaña de reconocimiento y ensayos de laboratorio del talud”, en el que el 15 de septiembre de 2015 se produjo un desprendimiento que arrojó toneladas de tierra al río Eresma,

Los trabajos de diagnóstico, encaminados a conocer la estabilidad del terreno en la zona cercana a la torre medieval de San Nicolás, se desarrollarán en dos fases.

En la primera, encargada a la empresa Eptisa, se efectuarán “diferentes sondeos y pruebas”, durante tres semanas, con un coste cercano a 28.500 euros. La segunda fase será desarrollada por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), que llevará a cabo el estudio geotécnico y el informe final para determinar las posibles soluciones.

En este sentido, y con independencia de las competencias concurrentes de otras administraciones públicas, la CHD está ultimando la firma de un convenio con el CEDEX, organismo autónomo adscrito funcionalmente a dos ministerios, el de Fomento y el de Agricultura, que proporciona apoyo multidisciplinar en las tecnologías de la ingeniería civil, la edificación y el medio ambiente.

De acuerdo a la nota de prensa remitida por el Ministerio de Agricultura, está previsto haber completado todos los trabajos encargados al CEDEX “a finales del presente año 2017”, de manera que para entonces se contará de “un correcto diagnóstico de las causas de los deslizamientos de la ladera”, así como “una propuesta de las medidas correctoras” que sería preciso ejecutar para evitar el fenómeno.

En dicho emplazamiento y sus proximidades, en 2007 y 2008, la CHD ya ejecutó una obra consistente en la defensa del pie de dicho talud ante la erosión que en éste producía el río Eresma. La actuación —en su momento duramente criticada por el entonces alcalde, Juan Carlos Álvarez—, perseguía reducir la erosión originada por la corriente del curso fluvial, al ser este fenómeno “una de las causas” que incidían en la inestabilidad del talud, “aunque no la más importante”, dado que la CHD entiende que “el desplazamiento masivo en superficie de una ladera inestable es debido, fundamentalmente, a motivos ajenos a la corriente fluvial”.

Para la CHD, dichas obras, correspondientes al proyecto de mejora de la capacidad de desagüe del río Eresma y protección de las márgenes en la zona de la torre de San Nicolás, en Coca, fueron terminadas y “han cumplido la función para la que se idearon, evitando la erosión del pie del talud”.

reacciones El alcalde de Coca, aunque desconocedor de la intervención que hoy se inicia, mostró ayer su “satisfacción” de que las administraciones públicas por fin se vayan a preocupar del problema. “Algo debe haber pasado para que la CHD, que nos remitió un informe diciendo que no tenía competencia en este asunto, haya cambiado de opinión”, agregó.

A su juicio, “lo lógico” sería “una intervención conjunta” entre la CHD, con competencias sobre el río, y la Junta, en calidad de propietaria del monte público donde se localiza el talud, para dilucidar si los desprendimientos se deben a la erosión del Eresma o al deslizamiento del terreno. “Dado que hasta ahora no hay una explicación clara, las dos administraciones deberían determinar el origen del problema para, acto seguido, tomar las medidas que correspondan”, demandó el regidor caucense.

