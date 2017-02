El Clásico de Castilla retorna a La Albuera

El campo de La Albuera acogerá a las cinco de la tarde una nueva edición de lo que se ha venido a llamar el ‘Clásico de Castilla’, que es un Segoviana - Ávila de los de toda la vida, que aparece desnivelado en favor del conjunto azulgrana si solo se miran los números que ambos conjuntos atesoran esta campaña, pero que siempre resulta atractivo e imprevisible para el aficionado.



Llega la Segoviana al encuentro en la mejor racha de su historia, con 25 partidos consecutivos sin conocer la derrota, invicto en La Albuera desde que se ininició la competición, y metido en una dinámica positiva que le ha llevado a liderar la tabla con ventaja sobre el Astorga, y ofreciendo la sensación a sus rivales de conjunto infranqueable. Además, todos los componentes del plantel azulgrana se sienten útiles para el equipo, con aportaciones individuales ciertamente destacadas.



Enfrente, el Real Ávila que quiere asentarse de nuevo en una categoría que perdió hace un par de temporadas, y que recuperó con brillantez el pasado año. Es el conjunto de José Manuel Jimeno un equipo que busca el equilibrio entre el ataque y la defensa, ya que cuenta con hombres desequilibrantes en la zona ofensiva, con el ex-azulgrana Edu, con De Mesa, con Isma... pero que en la línea defensiva no ha terminado de encontrar la regularidad necesaria, y por ello camina en el centro de la clasificación, pero a tan solo dos puntos de las plazas de descenso, porque la competición en el grupo octavo de la Tercera está increíblemente igualada de la mitad hacia abajo.

Las bajas El único lunar de la temporada para la Segoviana es el de las bajas. A las ya sabidas de larga duración se le unen para este encuentro las del sancionado Fernán, y los lesionados Pablo y Dani Calleja, que no ha llegado a tiempo para el partido. Así, llega de nuevo la oportunidad para Ivi, que cada vez que ha salido ha cumplido con creces, si bien pudiera ser que Abraham le dejara en el banquillo e hiciera la apuesta por una línea de cuatro con Dani Arribas, Domingo, Quino y Kike para servir balones a Ayrton.



En la zaga, la duda llega sobre si es buen momento para volver a meter a Anel en el eje, o si bien el trabajo que están desempeñando tanto Chema como Javi Marcos les hace merecedores de la titularidad en el derbi, y permite una jornada más de descanso para el central.



En el lado abulense, la baja del centrocampista Jesús también es de las sensibles, porque estaba siendo el especialista a balón parado en el conjunto de un José Manuel Jimeno que ya ha advertido que su equipo saldrá a por la Segoviana y no se colgará del larguero. Si se confirma la intención del técnico, y sabiendo cómo se las gasta la Segoviana con espacios, se viene partido de los atractivos de verdad en La Albuera. Ingredientes no le faltarán.

Abraham García: “El Ávila ha ganado a nivel competitivo respecto a la primera vuelta” La expectación que siempre levanta un encuentro de estas características alienta a los jugadores para ofrecer lo mejor de sí mismos. “Estos son los partidos que todos quieren jugar”, apunta el entrenador Abraham García. El técnico hunde sus raíces en el trabajo del día a día y ya son 25 las jornadas invictas -de manera consecutiva- las que acreditan su sistema. “Estamos entrenando duramente y poniendo al conjunto más a tono, si cabe”, recalca.



“Cada semana es un nuevo reto y cada enfrentamiento es distinto. Tenemos muchas ganas de disputar el derbi y de ofrecer lo mejor de nosotros para vivirlo con los aficionados”, asegura el técnico. La situación que atraviesa el Ávila no es precisamente la esperada al inicio del curso. Los números firmados le sitúan en mitad de tabla con 30 puntos, aunque con el peligro cercano de la franja del descenso, que se rotula en dos puntos por debajo. “No terminan de salirle las cosas, pero esperamos recibir a un equipo totalmente diferente al de la primera vuelta. Han dado un giro a nivel competitivo y están mucho mejor plantados. Arriba tienen un buen goleador y tienen jugadores rápidos por fuera como Edu”.



La radiografía de los abulenses la tiene muy en mente y no descuida ningún detalle: “Fuera de casa están sin ganar y en casa no terminan de despegar. Vendrán motivados e intentarán ganar al líder su visita. Por eso tenemos que tener cuidado”.



Las ausencias de Fernán, por acumulación de tarjetas amarillas, y de Dani Calleja, por problemas musculares, dejan al ataque gimnástico algo sensible. “Son dos bajas muy importantes. En cuanto a Calleja, no queremos forzar a nadie y cualquier semana que demos oxígeno puede a ser bueno para afrontar los siguientes duelos”, reconoce García.

Jimeno: “La Segoviana es un equipazo que además tiene un grandísimo entrenador” José Manuel Jimeno, entrenador del Real Ávila que la pasada campaña lo fue del Alcobendas en el grupo séptimo de la Tercera División, señalaba a los medios de comunicación de Ávila que la Segoviana “es un equipazo que tiene además un grandísimo entrenador”. Pero el técnico del conjunto encarnado no se puso la piel de cordero en la previa del partido, porque advirtió que “no vamos a colgarnos del larguero, sino que saldremos a buscar al rival”.



Jimeno estuvo en La Albuera en el último partido que jugó la Segoviana en casa, frente al Numancia B, “y vi a un equipo que juega muy bien fútbol, y cuenta con individualidades que desequilibran partidos, como sucedio con éste, en el que el Numancia estaba defendiéndose bien y con mucho orden, pero acabó perdiendo. Nosotros intentaremos ser equilibrados en todas nuestras líneas, y hacer un partido completo tanto en defensa como en ataque”.



Todos los jugadores del Real Ávila se encuentran a disposición del técnico, salvo el centrocampista Jesús, el especialista a balón parado, por lo que el equipo presentará una baja sensible, “aunque tendremos jugadores para suplir su ausencia”. Jimeno quiere un partido “ de tú a tú” frente al líder de la Liga en un encuentro de rivalidad.

“Ahora somos más conscientes de lo que significa este partido de lo que lo fuimos en la primera vuelta” en un encuentro en el que el Ávila se puso por delante en el marcador al inicio de la segunda parte, pero terminó viendo cómo la Segoviana le remontaba el choque, llevándose la victoria por 1-2. Aún así, el conjunto abulenses quiere los tres puntos “para salir de una zona compleja de la clasificación”, la que lleva de los puestos undécimo a decimoctavo, separados por tan solo dos puntos.

