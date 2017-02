El alcalde habla de inversión y no de “déficit” en las cuentas de festejos

El concejal de Festejos y el alcalde de la villa en anteriores declaraciones./ C. N.

Tras conocer la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2016, el equipo de Gobierno quiso dar contestación a las declaraciones vertidas por los socialistas la pasada semana. Estas revelaron que el balance de ingresos y gastos d elas cuentas de los festejos dejaba alrededor de 234.000 euros en negativo. Por su parte, los populares del Ayuntamiento de Cuéllar, concretamente el concejal Luis Senovilla, habló de “inversión”. “¿Por qué son pérdidas? La fiesta cuesta dinero, es inversión. La fiesta no es gratis, e invertimos en muchas cosas, y lo que cuenta es el resultado final cuando se está invirtiendo en fiesta”, comentó.

Así respondió el edil, al que le precedió un repaso de las cuentas realizado por el alcalde, con las correcciones sobre los errores cometidos por Carlos Fraile, portavoz socialista, según explicó el regidor local. “El PSOE ha demostrado que es posible, con un poco de trabajo, sacar las cuentas”; “esta hazaña no la ha hecho sobre 300 apuntes, como dijo, porque solo son 93”, aclaró el alcalde, Jesús García. “Vuelve a equivocarse, motivado por ir antes a la prensa que a la Comisión de Hacienda, en la que seguro se le habrían aclarado algunos puntos”, refirió a Fraile. García explicó que en esas cuentas extraídas por el PSOE había que quitar el IVA de la taquilla y sacar el importe neto, y tener en cuenta los ingresos de publicidad en las entradas. Igualmente explicó errores en gastos de Seguridad Social y gastos no propios de la gestión directa. “El resultado es otro, y lo que hay que analizar es cada partida, si las ganaderías, las figuras y otros precios, son los mejores del mercado”, indicó el alcalde. Este aseguró que cada una de estas partidas ha sido perfectamente negociada, desde ganaderías hasta seguros, y que se han negociado hasta el último momento. Ejemplificó esto con las contrataciones a toreros, de las que, afirmó, hubo diálogos antes y en la propia taquilla se volvió a insistir en el precio. También corrigió que algunos gastos no se imputan, como los del equipo de enfermería, del que solo soportan material, traslados y alojamiento.

El alcalde también se refirió a los datos de 2013, en los que el diferencial fue de 153.640 euros y, recordó, calificó de aceptable, cuando el PSOE tildó de “pésimos” estos resultados y al equipo de Gobierno de “incompetente”. “Le cuesta trabajo hablar, le resulta más fácil insultar”; “nos tendrá que explicar los criterios que sigue a la hora de valorar un resultado”, señaló García.

