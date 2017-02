Aldabonazo del Naturpellet

El jugador del Naturpellet Álex Fuentes intenta marcharse del capitán del Puertollano, Nano. / KAMARERO

El Naturpellet Segovia sigue imparable. Los hombres de Diego Gacimartín lograron un trabajado y sufrido triunfo en el Antonio Rivilla frente al FSD Puertollano por el resultado de 3-4. La victoria ante el cuadro manchego supone un aldabonazo en la clasificación y mantiene una jornada más la posición de ascenso directo. Con estos tres puntos, la plantilla blanquirroja descuenta un partido menos del calendario y acerca un poco más su sueño de escalar a la Primera División.



Empezó golpeando el Puertollano con un gol tempranero del capitán Nano, pero los visitantes se repusieron, imprimiendo una marcha más, y tomaron ventaja por mediación de Carlos Muñoz, Álex Fuentes y Alvarito para llegar al tramo más decisivo de manera holgada. Recortó distancias Lluc y en su insistencia de poner las tablas en el electrónico sacaron portero-jugador. Esa situación la supo aprovechar el guardameta Cidao, que además de cumplir con creces bajo palos, selló el 2-4; y casi, sobre el bocinazo final, Pope maquilló el resultado.



El duelo entre el FSD Puertollano-Deportes Zeus y el Naturpellet se antojaba como un partido de muchos quilates para los amantes del espectáculo. Los locales buscaban reencontrarse con la victoria, algo que se les está resistiendo ante su público, ante uno de los equipos más en forma de la competición que llegaba tras acumular trece jornadas sin conocer la derrota y como claro candidato al ascenso, el gran objetivo. Con todo, desde el inicio quedó claro que los hombres de Javier Uceda se lo iban a poner muy complicado al plantel de Gacimartín.



Y es que en el primer minuto de juego, un balón al segundo palo lo remachaba al fondo de la red Nano para abrir la lata. Era la primera ocasión del encuentro, y de ahí se dio paso a unos buenos primeros minutos del conjunto rojillo, que no dejaba jugar al conjunto segoviano con su presión. Con todo, en el minuto 70, Borja Blanco a punto estuvo de empatar pero envió el cuero al palo. Con la igualdad como tónica máxima, se llegó al ecuador del primer tiempo con un partido de ida y vuelta en el Rivilla. Y ese guión no cambiaría durante los siguientes cinco minutos. Sin embargo, en ese último tramo de primer tiempo los visitantes redoblaron esfuerzos y la apuesta les salió a la perfección.



Tras un buen tiro raso de Nano rozando el palo, en el que a punto estuvo el capitán local de ampliar la ventaja, y otra llegada de Joaki con otro tiro desviado, los segovianos tomaron el protagonismo y lograron el empate. La primera réplica la dio Juanfran con un disparo bien atajado por Barranquero, y un minuto antes del descanso Carlos Muñoz culminó un saque de córner para el 1-1. Los rojillos lo intentaron de nuevo por medio de Lluc y Orellana, pero el marcador ya no se movió al término de los primeros 20 minutos.



Así, y tras el intermedio, los castellano-leoneses se regalaron la mejor noticia posible con el 1-2, obra de Álex Fuentes al primer minuto de la reanudación. Y a punto estuvo de llegar el tercer tanto dos minutos después, pero la estrelló en el palo Carlos Muñoz. Los manchegos intentaron replicar con un tiro de Nano que Cidao sacó con acierto.

EMOCIÓN EN EL TRAMO FINAL El choque estaba bonito y abierto, con opciones para ambos pero con las dos defensas perfectamente entonadas. Sin embargo, un fuerte disparo de Alvarito dejó sentado a Salvi y logró el 1-3 para los intereses segovianos en el 32. Ahí, los de Uceda siguieron insistiendo y Miguel León se quedó solo ante un Cidao que evitó el 2-3 con una gran parada. A falta de seis minutos para el final, los ciudadrealeños pasaron a jugar con Nano de portero-jugador.



Y con esa predisposición, un Lluc muy atento al segundo palo cazó un balón para convertir el 2-3. Cidao, gran protagonista, le sacó el empate a Nano cuando dirigía a la escuadra de la portería segoviana. Para evitar la sentencia visitante, el propio Nano cometió falta a tres minutos para el final, la quinta local. Esa circunstancia, y los nervios en ataque, ayudaron a que un balón cazado por Cidao le permitiese al portero segoviano marcar el 2-4 ya en el último minuto. Sobre la bocina, Pope puso el 3-4 definitivo y se certificó así la decimocuarta jornada seguida puntuando para los de Segovia.

GOLES: 0-1 (min. 1) Nano; 1-1 (min. 19) Carlos Muñoz; 1-2 (min. 21) Álex Fuentes; 1-3 (min. 32) Alvarito; 2-3 (min. 35) Lluc; 2-4 (min. 39) Cidao; 3-4 (min. 39) Pope.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.