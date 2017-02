Seis jornadas le restan al Naturpellet Segovia Futsal para concluir la temporada regular en la Segunda División del fútbol sala nacional, y teniendo en cuenta que aventaja en doce puntos al O Parrulo gallego, el primero de los equipos que se quedan fuera del play off de ascenso, en dos jornadas si se producen los resultados normales, el conjunto segoviano podría haber certificado de manera matemática su clasificación para la fase de ascenso.

Pero nadie en el seno del equipo está pensando en el play off, y sí en el ascenso directo, que pasa por conservar la posición que el Naturpellet reconquistó el pasado fin de semana después de que el Antequera se dejara dos puntos en su compromiso precisamente ante el Puertollano, el rival de hoy del equipo de Diego Gacimartín, que ya tiene poco que hacer a efectos clasificatorios, pero que siempre resulta competitivo en su cancha del pabellón Antonio Rivilla.



Fue precisamente ante el Puertollano cuando el Naturpellet comenzó la racha de imbatibilidad que le ha colocado como la referencia de la categoría (filiales aparte). Y la intención con la que viaja el equipo es no solo la de prolongar esa imbatibilidad, sino también la de hacerlo sumando los tres puntos, y más teniendo en cuenta que el Antequera tiene un partido de lo más exigente en el Palacio de los Deportes de Tenerife frente al Iberia Toscal, y que tanto el Elche como el Valdepeñas se han quedado descolgados después de sus respectivas derrotas del pasado fin de semana.

Una duda Con la mayoría de la plantilla en buenas condiciones para disputar el encuentro, la intención del cuerpo técnico es la de no forzar a Buitre. Como quiera que el equipo ha demostrado ser capaz de ganar a cualquier rival a pesar de las ausencias, existe una confianza plena en que el partido se podrá sacar adelante sin el concurso del pívot, que pese a todo viajará con sus compañeros. Después de superar un calendario complicado de partidos, al Naturpellet le ha llegado el momento de comenzar a poner (más) tierra de por medio con respecto a sus perseguidores. Y eso pasa por vencer en canchas como la del Puertollano, que en la ida puso las cosas difíciles a los de Gacimartín, que solo pudieron ganar por 1-0 al equipo de Ciudad Real.

