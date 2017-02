Herrera reconoce que no ha dedicado el tiempo que “merece“ a su partido

El presidente del PP de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, no desveló si optará o no de nuevo a liderar el partido en la Comunidad de cara al próximo Congreso que se celebrará el 1 de abril, aunque sí reconoció que no dedicó el tiempo que “merece” a dirigir el PP, por lo que pidió a los líderes congregados en la Junta Directiva que reflexionen sobre la conveniencia de mantener la unión de las presidencias de la Junta y del PP.

Herrera aprovechó su intervención en este foro del partido para reconocer que ha dedicado “todo” su “tiempo y entusiasmo” a atender las tareas de Gobierno como presidente de la Junta y a dar cumplimiento a sus compromisos de investidura, tras lo que aseguró ser “plenamente consciente” de que no dio al partido “toda la atención y tiempo que merecen” y que “necesita y necesitará hasta 2019”.

