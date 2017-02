El delantero de la Segoviana Ayrton disputa un balón ante los defensas del Real Ávila. / DIARIO DE ÁVILA

Uno de los encuentros más esperados de la temporada llega al césped de La Albuera. La Gimnástica se prepara para recibir al Real Ávila, en una nueva edición del clásico de Castilla. La expectación generada se empieza a palpar en las dos ciudades y la Segoviana no piensa en otra cosa que no sea dar un triunfo a su afición y sumar su partido 26 invicto de manera consecutiva. Por esta razón, la directiva ha enmarcado el compromiso en el día de apoyo al club.



El técnico de la plantilla azulgrana, Abraham García, es consciente de que, a parte de los tres puntos en juego, está en liza el orgullo. “Los derbis nunca tienen reglas. La repercusión es mayor y los jugadores están sobremotivados”, apunta; y subraya: “Es un enfrentamiento que todos los futbolistas quieren jugar”.



En cuanto al rival abulense, sostiene: “Es un hueso muy duro. Un equipo totalmente diferente al que nos enfrentamos allí, aunque no termina de despuntar”. El duelo de la primera vuelta se saldó con el marcador de 1-2 a favor de los segovianos, con goles de Ayrton y Fernán.



Para esta ocasión, los gimnásticos afrontan el choque con dos importantes bajas en ataque. El propio Fernán, por acumulación de tarjetas amarillas, y Dani Calleja, con molestias musculares, serán “bajas”. Respecto al tratamiento que está llevando Calleja, explica: “No parece grave. Así lo ha reflejado la ecografía a la que se ha sometido”.

La Gimnástica supera los 700 socios Los directivos Juan José Martín y Fernando de Frutos, junto con el presidente de la Gimnástica Agustín Cuenca, comparecen en rueda de prensa para transmitir la progresión del club en los despachos. Cuando tomaron las riendas de la entidad azulgrana se plantearon tres objetivos: “Reducir la deuda, superar los 700 socios y dejar al equipo en Segunda División B”, sostiene De Frutos.



Esta semana se han llegado a los 721 socios entre adultos (282), empresas (165), mayores de 65 años (146), pequeabonos (59), desempleados (26), jóvenes (22), abono provincia (15) y universitarios (6).

