Los daños del temporal en Segovia se elevan ya a 2,5 millones de euros

Los daños del temporal sufrido por la provincia de Segovia los pasados días 12 y 13 de febrero se elevan ya a 2,5 millones de euros, según reveló ayer el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, quien advirtió que la valoración está todavía incompleta, por lo que posiblemente la cifra total se incremente en las próximas semanas.

A los desperfectos registrados en La Estación de El Espinar y San Rafael —los dos núcleos más afectados—, que el Ayuntamiento de El Espinar valoró inicialmente en 1,3 millones de euros, habría que añadir al menos 1,2 millones de euros más de otros daños verificados en cerca de 30 pueblos, la mayoría situados en la falda de la Sierra de Guadarrama. De recabar informes en estas localidades, enclavadas en las cuencas de los ríos Cega, Eresma, Moros y Riaza, se han encargado técnicos de la Diputación.

En el pleno de ayer, la corporación aprobó una declaración institucional en apoyo a los municipios afectados por el temporal. En dicho texto —respaldado por PP, PSOE, Ciudadanos y UPyD-Centrados en Segovia— se solicita al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León “la ayuda necesaria para restablecer de forma rápida las infraestructuras y servicios públicos afectados por las lluvias”. La Diputación se compromete, una vez acabada la valoración de los daños, trasladar dicho documento tanto al Gobierno como a la Junta, “para que ambas administraciones puedan realizar las acciones oportunas a fin de paliar la situación actual”. De igual forma, se trasladará el acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), como titular y responsable del mantenimiento de los cauces hidrológicos afectados.

Vázquez explicó que, en los últimos días, los ayuntamientos de la zona castigada están recibiendo una misiva de la Subdelegación del Gobierno de Segovia donde se informa de las ayudas de la Dirección General de Protección Civil a las que pueden acceder para casos como el presente.

Además, recordó que, desde el 14 de febrero, el personal de Carreteras de la Diputación está realizando diferentes labores de limpieza y restauración de las vías afectadas. De igual forma, anunció que la Diputación, “con medios propios”, emprenderá, cuando entre la primavera, el arreglo de los caminos más dañados. No obstante, esperó que el Gobierno “se involucre” a la hora de sufragar los gastos.

La diputada socialista Concepción Rubio agradeció el apoyo recibido por el Ayuntamiento en el que es concejala, el de El Espinar. “El no sentirse solo en este tipo de situaciones importa mucho”, afirmó, mencionando especialmente la implicación de la Diputación, que “desde el primer momento” brindó su ayuda al municipio, y queriendo personificar su gratitud en el diputado de Acción Territorial, Basilio del Olmo, al que aplaudió “su buen hacer”.

A pesar de lo antedicho, Rubio, en consonancia con las declaraciones de los últimos días de la alcaldesa espinariega, Alicia Palomo, deseó que las promesas recibidas se cumplan. “Esperamos que con la declaración institucional no se cierre este episodio, y que las ayudas económicas se habiliten cuanto antes”, concluyó.

