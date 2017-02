La solera del clásico de Castilla

El jugador de la Gimnástica Segoviana Dani Calleja disputa un balón ante la presión de un rival del Real Ávila. / KAMARERO

Vuelve el clásico de Castilla. Uno de los enfrentamientos con más solera del fútbol de la Tercera División regresa este domingo a La Albuera. La Gimnástica recibe al Real Ávila con la intención de seguir al frente del liderato del Grupo VIII. Ambos conjuntos se han visto la cara en más de cien encuentros a lo largo de más de setenta años, e incluso en la Segunda División B -temporada 1999/2000-, y el domingo, a partir de las 17.00 horas, escribirán un nuevo capítulo de esta dilatada historia.



La expectación que siempre genera este duelo se enmarca dentro del día de ayuda al club, con el fin de que la afición azulgrana arrope a su equipo en el camino a por los tres puntos. Una nueva victoria para la plantilla que dirige el técnico Abraham García supondría un paso más para asegurar el play off y consolidar la primera posición, pues ya son cuatro los puntos que le distancia con el segundo, el Atlético Astorga, y la friolera de 23 con el quinto, el Zamora CF. La Segoviana acumula 25 partidos de forma invicta y parece no tener freno.



En el choque de la primera vuelta -jornada 8- fueron los azulgranas los que firmaron el triunfo por un 1-2, con goles de Fernán y Ayrton. Para el domingo, el Ávila se presenta después de perder ante el Astorga por 0-2 y es decimoprimero en la clasificación, coqueteando con el descenso al estar solo dos puntos por encima de dicha franja. La Gimnástica, por su parte, cuenta con la baja segura de Fernán, al cumplir ciclo de tarjetas amarillas, y la duda de Dani Calleja, al sufrir una contractura la pasada jornada en el enfrentamiento ante el Uxama. De esta manera, el conjunto azulgrana llega sensible en ataque. En defensa, Álex y Alfonso Mateos continúan recuperándose y Guille Duque ya se ha entrenado para ir cogiendo ritmo tras padecer un esguince de rodilla. Anel, a pesar de no jugar en el último enfrentamiento, estaría a disposición de la convocatoria de no haber contratiempos.

Entradas Los socios y abonos empresa pueden adquirir ya sus entradas de manera anticipada hasta el sábado, 25 de febrero, en la sede del club -en horario de oficina-, bar Gallego, deportes Miguel Ángel, óptica C&C y el estanco de la zona de la Universidad. El domingo se pondrán a la venta el resto de localidades a partir de las 16.00 horas.

