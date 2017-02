El municipio pedirá la ampliación de los puntos de recogida de residuos

El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma solicitará al Consorcio Provincial de Medio Ambiente la ampliación de los puntos de recogida de residuos en la localidad. El último pleno municipal aprobó por unanimidad la propuesta del grupo socialista, por la que demanda al Consorcio, una revisión del número de contenedores, y más puntos de recogida de residuos en relación a la población que se registra en el municipio. El Consorcio Provincial para la Gestión Medio Ambiental y Tratamiento de los residuos sólidos urbano de la provincia de Segovia es una entidad pública creada en el año 1993 por la Diputación Provincial. Una de sus funciones es “la gestión directa o indirecta de los servicios municipales de tratamiento de residuos sólidos, en orden a la protección del medio ambiente y en su caso, al aprovechamiento de los mismos, mediante la adecuada recuperación”, explicó el portavoz del PSOE, Daniel Bravo, durante la exposición de la moción.

También recordó que tanto en esta legislatura como en la anterior, se han realiazado diversas iniciativas de requerimiento al Consorcio para aumentar el número de puntos de recogida de residuos, al estimar que los existentes no son suficientes. “Desde entonces la población de este municipio no ha parado de crecer, estamos reconocidos como municipio mayor de 5.000 habitantes desde el pasado diciembre y el padrón municipal a 1 de enero de 2017 establece que el número de empadronados es de 5.220. A esto habría que sumarle la población flotante o no empadronada, lo cual da mayor firmeza a la estimación de necesidad de más puntos de recogida de residuos”, manifestó Bravo, quien incidió en que ese crecimiento se ha producido principalmente en los barrios de reciente creación, como Carrascalejo, “donde la existencia de un único punto de recogida es insuficiente”. La propuesta socialista recibió el apoyo de todos los concejales presentes en el pleno, por lo que la petición al Consorcio se realizará en breve.

