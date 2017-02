El Quintanar vence en Carbonero y asciende al liderato de Primera

El jugador del CD Quintanar intenta evitar el centro de su rival del CD San Lorenzo. / KAMARERO

Llegó el cambio de líder en la primera categoría provincial, después de una jornada en la que el CD Quintanar hizo los deberes en el campo de Las Piscinas frente al Carbonero, mientras que el Arcángel no pudo pasar del empate sin goles en Las Delicias ante un Spórting Riazano que, al igual que la mayoría de los equipos implicados en la pelea por no descender a Segunda, aprieta en busca de puntos.



El Arcángel se quedó sin el liderato después del empate sin goles que cosechó en el campo del Spórting Riazano. Entre las ausencias del conjunto de San Rafael, que solo pudo llevar hasta el terreno de juego de Las Delicias a trece jugadores, el estado del campo y la intensidad que puso sobre el terreno de juego el cuadro de Riaza, el choque tuvo pocas ocasiones de gol y un reparto de puntos que no sabe a demasiado para ninguno de los dos contendientes.



El CD Quintanar, que poco a poco se había convertido en la alternativa al liderato, ascendió al primer puesto después de sumar los tres puntos en el campo del Carbonero, en un encuentro sin goles hasta que el equipo amarillo logró el único del choque a un cuarto de hora para el final. De esta manera el Quintanar sube a la primera plaza, que podría perder el próximo fin de semana si el Arcángel supera al Monteresma en el encuentro aplazado en su día por culpa de las lluvias.



Precisamente el Monteresma tenía una buena ocasión de acercarse a la primera plaza, pero no la pudo aprovechar tras perder en La Mina frente al Cantimpalos en un partido que los de Palazuelos se pusieron de cara con un gol en el tramo inicial, pero que el cuadro cantimpalense supo dar la vuelta en un cuarto de hora. Ya en el segundo tiempo, el 1-3 le ponía las cosas muy complicadas al Monteresma, que redujo las distancias, pero se quedó sin tiempo para buscar el empate.

Todos aprietan Quien sí logró el reparto de puntos, pero al que le supo a muy poco, fue al Turégano, que en La Lastrilla jugaba ante el Ie University, equipo metido en posiciones de descenso, pero que le tuvo siempre el encuentro en un puño. Parecía que la victoria caería del lado tureganense, pero en una de las últimas acciones del encuentro el conjunto universitario marcó el gol que significó el 3-3 definitivo.



El Mozoncillo tampoco vivió una jornada precisamente afortunada, ya que cayó ante el San Lorenzo, colista de la competición, que se puso por delante en el marcador hasta en tres ocasiones. En dos de ellas logró el Mozoncillo igualar el choque, pero en la tercera ya no tuvo más acierto, y el San Lorenzo marcó el cuarto gol que rubricaba una victoria que le acerca un poco a los puestos de permanencia.



Quien sí pone puntos de por medio con el descenso es el Cuéllar Santa Teresa, que con dos goles muy tempraneros logró imponerse a la UD Villacastín para sumar su cuarta victoria en la liga.

En la Segunda Provincial el resultado más destacado de la jornada fue el empate a dos goles que se dio en el partido que disputaron Gimnástica Ayllonesa y Coca en el campo de San Miguel, marcador que le favorece al Cabezuela, que con su triunfo frente al Sporting Nava vuelve a liderar en solitario la clasificación.

