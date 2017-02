Errores que cuestan puntos

Partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de la liga Regional de Aficionados, en el que la Unión cayó ante un equipo que se demostró letal a la contra y que tuvo la suerte de cara, sobre todo en la primera mitad.

En los primeros minutos los locales se hicieron del partido, trenzando bien las jugadas en el centro del campo, y llevando la inquietud a la defensa burgalesa, sobre todo por la banda derecha con un activo Víctor, si bien el 1-0 llegaría por la banda contraria, cuando Jaime se hizo con un balón que sirvió en profundidad a Gabi, para que éste superara a Alonso de lanzamiento raso.



El gol hacía justicia al buen juego de La Unión, pero el equipo de Luis Bertó volvió a caer en su mayor hándicap en ésta temporada: los errores defensivos, ya que en el minuto 30 uno de ellos propició que Rubén se quedara solo ante Joselu, que poco pudo hacer para evitar su remate.



El 1-1 no mermó la actitud de la Unión, pero el Briviesca ya sabía cómo hacer daño a los segovianos. saliendo en contragolpes muy peligrosos, con Rubén y Sagredo como estiletes. Así, justo antes del descanso, en otro error de la defensa espinariega , Sagredo batió por bajo a Joselu. Tampoco pudo hacer nada el portero local por evitar el gol dada la gran ventaja del delantero.

A menos Tras el descanso nada volvió a ser igual, La Unión lo intentó, pero sin la claridad de la primera mitad. Además en el minuto 53 recibió un nuevo golpe , en otra contra en la que hasta tres delanteros burgaleses se presentaron casi solos ante joselu y en el que tras el centro de Rubén, Sagredo marcó el tercero a placer.

Introdujo cambios Luis Bertó para intentar reanimar el partido, metiendo en el campo a Charly, y a Pedro, pero poco cambiaron las cosas, y más cuando en el minuto 66 Edu introdujo el balón en su portería después de un saque de esquina de los visitantes.



El 1-4 fue ya un golpe muy duro para La Unión y supuso la tranquilidad absoluta para el Briviesca, que se dejó dominar por su oponente, defendiendo con mucho orden y saliendo a la contra con una velocidad endiablada. Por contra La Unión no encontró espacios, y salvo algún disparo lejano no creó ocasiones, siendo la más clara la de Guille, que tras irse de su par disparó ligeramente alto.



La Unión acortó distancias en el último minuto de partido por medio de Charly que ni siquiera celebró el que era su primer tanto de la temporada. En resumen un partido que dominó La Unión en la primera mitad, pero en el que los errores defensivos le condenaron.

