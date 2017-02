Diez minutos bastan

Las jugadoras del Venta Magullo Rollán y Larrazábal luchan por un balón en el partido frente al CB Villamuriel. / KAMARERO

El Unami Venta Magullo jugaba en Villamuriel uno de esos partidos en los que no hay demasiado que ganar, porque la diferencia de calidad entre líder y colista dejaba entrever un razonablemente cómodo triunfo segoviano, y sí algo más que perder si las lesiones comenzaban a aparecer en una plantilla ciertamente corta de efectivos. Y en la localidad palentina sucedieron ambas cosas, que el Unami venció con solvencia... y que se produjo una lesión siempre dolorosa, ya que Martina Cubric se hizo daño en la rodilla, y queda a la espera del diagnóstico.



No fue ni mucho menos el mejor partido del conjunto segoviano, sabedor de que no necesitaba ofrecer su mejor versión para superar a un oponente que solo había ganado un encuentro en quince jornadas de competición, pero que entró en el encuentro con ganas de agradar. Así, y pese a que en el primer cuarto el Unami abrió las diferencias hasta los ocho puntos, con un 10-18 que reflejaba la superioridad visitante, los segundos diez minutos fueron los más flojos de los de Esther Muñiz quizá incluso en toda la temporada, ya que las segovianas se quedaron en unos exiguos ocho puntos en este segundo cuarto, y permitieron que su rival se marchara hasta los 16, igualando de esta manera el encuentro con la llegada del descanso.

Cerrando el paso a la sorpresa Se daban todos los condicionantes para la sorpresa, con un equipo local enchufado, y un líder de la liga con un día ‘raro’, pero en cuanto el Unami Venta Magullo aclaró sus ideas en el vestuario, y saltó de nuevo a la cancha del pabellón Adolfo Nicolás, el partido cambió de decoración de manera inmediata.



Dos fueron los pilares sobre los que se asentó este nuevo Unami, la intensidad bajo el aro, impidiendo las alegrías ofensivas que el Villamuriel había gozado en la primera parte, y la velocidad en el ataque a la hora de subir la bola, un hecho que facilitaba la consecución de canastas fáciles. Larrazábal martilleó una y otra vez el aro palentino, y en esos diez minutos de tercer cuarto el líder de la liga finiquitó el encuentro con un parcial de 8-28.

El último tramo del partido fue más igualado, porque el Unami ya había hecho su trabajo, así que solo restaba dejar pasar los minutos sin más daños que la preocupante lesión de Cubric, y cerrar de esta manera un encuentro al que le bastaron diez minutos de intensidad para decantarse en favor del conjunto segoviano.

CB VILLAMURIEL: Vega (4), Bahíllo (8), Sánchez (4), Redondo (2) y Cañizares (10). Moreno (2), Mucientes, Del Río (5), Márquez (2), Inclán (8) y De la Cruz.

UNAMI VENTA MAGULLO: Larrazábal (23), Rollán (9), Esteve (9), Correa (5) y Fernández (15). Del Río, Suárez, Cubric (1) y Solana.

PARCIALES: 10-18, 16-8 (26-26), 8-28 (34-54), 11-14 (45-68)

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.