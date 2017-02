Otro paso adelante

A la Gimnástica Segoviana le costó más de lo previsto imponerse en el Municipal del Burgo de Osma al Spórting Uxama en un encuentro que tuvo dos partes muy diferentes, una primera de claro dominio del equipo visitante, que sin embargo apenas consiguió generar ocasiones de peligro frente a un conjunto soriano bien plantado sobre el terreno de juego; y una segunda en la que el Sporting Uxama se fue arriba y tuvo el control y las llegadas, aunque también con pocas oportunidades.



Pese a todo, los segovianos se adelantaron en el marcador gracias a un gol en propia puerta del meta local y, aunque el Sporting Uxama empataba en el 59 en un lanzamiento de falta, un gol de Manu en el 83, en otro fallo del portero local, acababa otorgando los tres puntos a la Segoviana.



El líder llegaba al campo de un Sporting Uxama necesitado de puntos, tras sumar cinco jornadas consecutivas sin ganar. Los locales no podían permitirse una derrota en casa y, conocedores de la superioridad de la Gimnástica Segoviana, optaron desde el inicio por cerrar filas atrás para intentar frenar a su rival, tal y como hicieron en el choque de ida, con un sistema defensivo que les dio un buen resultado ya que arrancaron un punto del campo de La Albuera.



Así, con los locales bien plantados atrás, la Segoviana tenía el balón y se mostraba claramente superior en el manejo, dejando ver también algunos detalles técnicos de calidad, pero sin generar demasiados problemas al conjunto soriano. Sin duda, y como se apuntaba desde el cuerpo técnico visitante, el de ayer era un partido para trabajarse la victoria intentando madurar al rival.



Pese a todo, la primera ocasión del encuentro fue para el equipo del Burgo de Osma, que en el primer minuto de juego pudo adelantarse en el marcador en un lanzamiento de córner que remataba de cabeza Pablo en el primer palo, obligando a intervenir a Facundo, que retornaba bajo los palos de la portería azulgrana después de que en los tres últimos partidos hubiera sido su compañero Pablo el inquilino del marco.



Presionaban los visitantes sin descanso, pero sus buenas jugadas morían una y otra vez al borde del área de un Sporting Uxama sin fisuras. Así, las únicas ocasiones del líder llegaban en balones lejanos o jugadas de estrategia, y sus múltiples centros eran siempre abortados por la zaga local. Tampoco los sorianos conseguían crear oportunidades claras ante la meta contraria, aunque intentaron sorprender a Facundo en algún contragolpe que no acababa encontrando rematador.



La primera ocasión clara de la Gimnástica Segoviana no llegó hasta el minuto 17, en una jugada de todo el equipo que culminaba Dani Calleja con un potente remate desde el borde del área, pero que el meta local Heredia conseguía detener, salvando el 0-1. Y lo que son las cosas, en la jugada siguiente el portero del Sporting Uxama volvía a convertirse en protagonista, aunque esta vez en una jugada de mala fortuna para los suyos: nuevo ataque de los segovianos con varios rechaces en el área y, cuando parecía que la jugada estaba muerta y Heredia tenía el balón controlado, el guardameta, al intentar jugar con el pie, vio cómo el esférico se le escapaba, colándose en su propia portería.

Un buen portero con un mal día La jugada tonta suponía el 0-1 para el líder y ponía patas arriba todos los esquemas del cuadro local. Pese a todo, la dinámica del partido no cambió y aunque la Segoviana continuó dominando y el Uxama defendiendo con uñas y dientes, no hubo mas ocasiones claras de gol antes del descanso. era el resultado perfecto para la Segoviana, pero como la dicha no está siendo completa para los de Abraham García en esta liga llena de lesionados, la mala noticia en esta primera mitad fue la baja de Dani Calleja, que en el minuto 33 tuvo que dejar su sitio en el campo a Víctor Pérez.



Con el marcador en contra los locales salieron a por todas desde el inicio de la segunda mitad, estirando líneas en busca del gol del empate. Y generaban llegadas los sorianos desde el inicio, aunque Facundo y la zaga segoviana impedían males mayores. Al final, sin embargo, el gol de la igualada llegaba en el minuto 59 en un lanzamiento de falta que Alfonso colaba por toda la escuadra, lejos del alcance del meta visitante.

No se conformaron los locales y el Sporting Uxama continuó dominando y acosando la meta de la Gimnástica, aunque apenas conseguía generar ocasiones claras de peligro, salvo una muy clara en el minuto 77, en un contragolpe que Facundo consiguió desbaratar con una gran intervención.



Parecía que el encuentro terminaría con el empate a uno, pero la Segoviana tampoco bajó los brazos, hizo gala de su buena forma física para terminar el encuentro por encima de su rival en ese apartado, y en el minuto 83 conseguía el gol del triunfo al aprovechar Manu otro fallo del portero local Heredia, involuntario protagonista de la victoria gimnástica.

UXAMA: Heredia, Caamaño, Diego Bes, Guiller, Edu, Romero, Diego (Fran, min. 82), Juanan, (Rafa, min, 70), Alfonso, Pablo y Endika.

GIMNÁSTICA SEGOVIANA: Facundo, Borja Plaza, Rubén, Chema, Javi Marcos, Manu, Fernán (Quino, min. 70), Domingo, Ayrton, Dani Calleja (Víctor Pérez, m. 33) y Dani Arribas (Kike, min. 56).

GOLES: 0-1 (min. 17) Heredia (p.p.); 1-1 (min. 59) Alfonso; 1-2 (min. 83) Manu.

