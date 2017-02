Al César, lo que es del César

El ala del Naturpellet Chus hace el 1-1 con un lanzamiento de falta. / KAMARERO

Las aguas vuelven a su cauce. Después de que la pasada jornada el Naturpellet cediera la posición de ascenso directo a la Primera División en favor del UMA Antequera, la situación se ha revertido y son los segovianos los que vuelven a ostentar la cotizada plaza al imponerse al Elche por 5-4 y al empatar el equipo malagueño. El duelo, de tú a tú, rayó cotas de alto nivel y fue a falta de 33 segundos cuando los locales se alzaron con los tres puntos cruciales. Sin olvidar de que el equipo que sostiene el liderato de la Segunda es el Barcelona B Lassa, el César vuele ha recuperar su sitio en el campeonato liguero.



Gracias al partido ofrecido ante el conjunto ilicitano en el Pedro Delgado, donde la afición de casa, que demostró ser de Primera, se enfundó la blanquirroja para saltar al lienzo del 40x20 como si fuera un jugador más. La plantilla de Diego Gacimartín conocía de antemano el resultado sembrado por el Antequera y, lo que podía ser un factor de presión añadida, resultó una inyección de moral para dar un golpe de autoridad. Si en la primera vuelta fueron los hombres de Jordi Durán los que se impusieron por 5-4, el mismo resultado se plasmó en Segovia para los locales con goles de Juanfran, Álex Fuentes y un hat-trick de Chus. De esta manera, la primera de las siete finales fue superada de forma fulgurante y, aunque no es determinante dado que todavía quedan otros seis puertos, es el pilar sobre el que cimentar el pasaporte a la máxima competición nacional el fútbol sala.



El Elche, otro candidato para despegar de la categoría, presentó sus credenciales sabiendo que una derrota sucumbiría sus bazas para rebatir a las otras dos entidades que luchan por el mismo objetivo. No se guardó nada Durán, pero se encontró con un Naturpellet, sabedor que el tren a Primera pasaba por este encuentro, que dinamitó sus opciones y, pese a que alguno de sus integrantes arrastraban serias molestias, convocó a toda su pólvora. Además, convirtió su feudo en un hervidero hacia el triunfo, con un espectador de lujo, Javi Guerra, quien realizó el saque de honor como reconocimiento al título revalidado de campeón de España de media maratón.



El cuadro visitante, que se encuentra inmerso en un proceso de cambio al perder a la que era su principal referencia en ataque -Elí-, está remodelando su sistema en aras de dar con la tecla exacta. En este proceso de nueva adaptación, apreció una evolución a paso firme con un quinteto inicial sustentado en Manu García, Rubi, Cristian Cárdenas, Kiwi y Rafa bajo palos. El técnico segoviano, por su parte, planteó el esquema de salida con Carlos Muñoz, Álvaro López, Juanfran, Edu y Cidao defendiendo la portería.



Comenzó el enfrentamiento con un Elche activo en la iniciativa, pero sin pulcritud en las jugadas y errando algunos pases. Sin embargo, en un despiste defensivo Manu García ganó la espalda a Carlos Muñoz y ejecutó su disparo por encima del guardameta Cidao con escasa potencia, pero la aparición de Kiwi en el último instante sirvió para introducir el esférico en la red local. Con el resultado adverso, poco tardó Gacimartín en introducir a Quintín, Borja y Chus.



Algo más centrado se mostró el plantel segoviano y, en su intento por generar peligro en la meta de Rafa, Álex recibió una falta a escasos centímetros del área. Chus se erigió como encargado del lanzamiento y, con un disparo seco, aprovechó la fisura de la barrera para materializar la igualada.



Alvarito y después Edu dispusieron de oportunidades para desnivelar la balanza, pero se encontraron con el imponente Rafa, que atajó sendas ocasiones con intervenciones de mérito.



En ese pasaje el conjunto blanquirrojo tomó la batuta, aunque faltaba determinación. Los alicantinos endurecieron su defensa y midieron las distancias para evitar imprevistos, manteniéndose aguerridos en pista. Una rápida contra llevada a cabo por Borja le posibilitó a Chus encontrarse con el rechace para hacer el segundo del Naturpellet y de su cuenta particular.



Los hombres de Durán tomaron aire a raíz de un tres contra uno en superioridad, que terminó despejando Ciado. Al filo del descanso, un robo de Álvaro reprodujo un ataque que definió Álex con buena intención y, de esta manera, se consumió el primer tiempo.



Pasado el ecuador del duelo saltaron los dos equipos al parquet del Pedro Delgado y los primeros compases se desarrollaron con vehemencia. Muy metidos en el partido salieron Alvarito, Álvaro, Borja y Chus y fruto de ello llegó la materialización del tercer tanto del ala salmantino, obrando así un hat-trick.



No se dio por vencida la escuadra ilicitana y continuaron sólidos con su planteamiento, llevándose la mayoría de los balones divididos. En una jugada en la que el Naturpellet bajó su nivel exigencia, Cristian Cárdenas se sacó un disparo bombeado que terminó superando la figura de Cidao y la de Alvarito. Este gol imprimió mayor consistencia en los visitantes y, a la ocasión siguiente, Adrián Medrano colocó las tablas tras de una sucesión de rechaces y un disparo que rebotó tanto en la defensa blanquirroja como en el travesaño.



El encuentro se igualó, pero las dos plantillas todavía tenían mucho que decir. Apenas un minuto después Juanfran aprovechó su velocidad para presentarse frente a la estampa de Rafa y batirle por abajo para poner en pie a la afición local.

FINAL DE VÉRTIGO Pronto acumuló las cinco faltas el conjunto segoviano, lo que alertó a las decisiones defensivas. El rasero arbitral dejó impune a un rival que cabeceó a Alvarito en el pecho y este hecho encendió el enfrentamiento. A falta de tres minutos y medio Durán salió con Kiwi de portero jugador, complicando la ventaja a los de Gacimartín. Cidao mantuvo el marcador con dos intervenciones sobresalientes hasta que un disparo desde fuera del área de Óscar Ruiz volvió a establecer el empate.



Quedaban 92 segundos y ahora era el Naturpellet era el que respondió saliendo de cinco. Carlos y Borja movieron el esférico con pausa y al tomar posesión Álvaro en la banda derecha, de forma hundida, se sacó un disparo que, en última instancia, perfiló Álex para hacer el quinto y desatar la locura en el pabellón segoviano. La tuvo el Elche a falta de cuatro segundos cuando Juanito estrelló un tiro en la madera. Finalmente, el bocinazo final decretó vencedor a los locales con el mismo resultado que se saldó el partido de la primera vuelta, pero con cara y cruz inversa.

GOLES: 0-1 (min. 3) Kiwi; 1-1 (min. 5) Chus; 2-1 (min. 15) Chus; 3-1 (min. 25) Chus; 3-2 (min. 29) Cristian Cárdenas; 3-3 (min. 29) Adrián Medrano; 4-3 (min. 31) Juanfran; 4-4 (min. 38) Óscar Ruiz; 5-4 (min. 39) Álex Fuentes.

