El Ayuntamiento ha remitido la documentación pendiente del PEAHIS a Patrimonio Cultural

Vista parcial del recinto amurallado, una parte importante de las áreas históricas, desde la torre de la Catedral. / J. MARTÍN

El Ayuntamiento, a través de un decreto de Alcaldía, ha remitido esta semana la documentación del Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS) a la Dirección General de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Como se recordará, antes de su aprobación definitiva por la corporación es necesario el visto bueno de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, cuyo informe es preceptivo en procedimientos de aprobación, revisión o modificación de instrumentos urbanísticos de las ciudades de la Comunidad Autónoma con más de 20.000 habitantes.

Así lo afirmó ayer la alcaldesa, Clara Luquero, quien sostuvo que se había producido “un malentendido” cuando hace unos días aseguró que el documento estaba ya en manos de los responsables de este departamento de la Consejería de Cultura y Turismo.

En este sentido, informó de que “a mí se me trasladó desde Urbanismo que la documentación pendiente de envío estaba lista y que salía para la Junta, y por eso dije que se había enviado y esperábamos que la Junta resolviera o se manifestara. A continuación se produjeron dudas en relación con el procedimiento para remitirlo y lo que yo pensaba que estaba enviado no lo estaba”.

Finalmente, el decreto se envió el pasado miércoles y fue ratificado ayer en el punto de comunicaciones autonómico.

Esta aclaración se produce después de que fuentes de la Dirección General de Patrimonio Histórico señalaran el martes pasado que la Consejería estaba todavía a la espera de que el Ayuntamiento enviase formalmente el documento para tramitar su autorización.

Ambas partes coinciden, sin embargo, en que los técnicos de la Junta han mantenido a lo largo de 2016 diversas reuniones de trabajo con técnicos municipales.

Mientras en la Dirección General de Patrimonio aseguran que esa comunicación, mantenida a lo largo de casi todo un año, puede facilitar un informe favorable al PEAHIS “de manera inmediata”, la alcaldesa no las tiene todas consigo y, de hecho, no se atreve a asegurar que la aprobación definitiva del documento vaya a producirse este mismo año, como anunció en diciembre de 2015 tras su aprobación inicial por la Junta de Gobierno Local.

“Imagino que ahora, una vez estudien el documento, pueden requerir formalmente para solventar deficiencias, corregir errores, ampliar documentación... Es un proceso largo; no va a llegar, lo van a ver y dar el ok”, comentó Luquero.

La regidora, que calificó el procedimiento de “tedioso por el tiempo que está costando”, aseguró que no es cierto, como mantiene la Asociación Provincial de Industrias de la Construcción (APIC), que no se haya dedicado recursos, incluso externos, para tramitar el plan. De hecho, ayer mismo la Junta de Gobierno Local declaró valida la licitación del contrato con la consultora COTESA —Centro de Observación y Teledetección Espacial—, por importe de 72.466,90 euros, para asistencia técnica en las fases pendientes y, como Luquero recordó, no es el primer contrato que se hace.

“Desde que llegué a la Alcaldía reforcé Urbanismo con ese objetivo; es verdad que hay ayuntamientos que optan por externalizar todo el trabajo, la redacción del plan completo a una empresa y suele ser por cantidades muy importantes. En este caso se estaba haciendo desde aquí —en referencia al área municipal de Urbanismo— y en vista de que no avanzaba, que los trabajos iban a un ritmo bastante lento en mi opinión, preferimos reforzar el equipo y se ha hecho desde que llegamos”, explicó.

Luquero ha recordado que, una vez que el PEAHIS cuente con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio Cultural, tendrá que pasar un nuevo periodo de información pública de un mes.