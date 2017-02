Las obras en la variante SG-20 cumplen plazos pese al mal tiempo

La maquinaria pesada sigue trabajando en el desdoblamiento de la vía con el movimiento de tierras previo a la construcción de la calzada. / kamarero

Aunque en los últimos días la lluvia y el viento han arreciado en la provincia, sus perjudiciales efectos no se han hecho sentir en las obras de desdoblamiento de la variante SG-20, cuyos responsables mantienen intactas las previsiones de poner en servicio esta tan demandada vía en 2019, cumpliendo de esta manera los plazos establecidos en el contrato.

Tras su adjudicación definitiva, en noviembre de 2015, las máquinas comenzaron a trabajar en mayo del pasado año con los primeros movimientos de tierras en los que en los primeros seis meses de obra se está trabajando de forma constante, moviendo miles de metros cúbicos de arena y materiales para esbozar ya lo que será el trazado defintivo del desdoblamiento. La subdelegada del Gobierno Pilar Sanz es optimista sobre el desarrollo de las obras, de acuerdo con la información que periódicamente requiere a la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento en Segovia, donde si bien se reconoce que el trabajo desarrollado hasta ahora no supone un porcentaje muy grande del volumen total de las obras, su ejecución se ajusta a los plazos establecidos en el cronograma.

Sanz asegura que se está trabajando de forma “acompasada” en los dos tramos de los 15 kilómetros que tendrá la nueva vía que desdoblará la actual circunvalación de la capital. Así, precisó que las obras en el tramo A –que está realizando la empresa Dragados- de 8,4 km de longitud y que abarca desde el enlace con la autovía A-601 hasta las inmediaciones del enlace con la carretera CL-601. Están siguiendo fielmente los plazos establecidos

En el tramo B de 7,1 km de longitud que abarca desde las inmediaciones del enlace con la carretera CL-601 hasta el enlace con la carretera N-110 sentido Ávila se han detectado algunos pequeños retrasos que suponen un desfase de un mes sobre los tiempos previstos. Pese a ello, la subdelegada expresó su confianza en que la llegada del buen tiempo pueda hacer a la empresa Azvi recuperar lo perdido; y precisó que este pequeño desfase es “completamente asumible en el marco de una obra de tanta envergadura”.

“En este momento, no hay por que pensar que no se van a cumplir los plazos -aseguró la subdelegada- por lo que a buen seguro, Segovia dispondrá del desdoblamiento de la SG-20 en 2019.

La nueva autovía dispondrá de dos calzadas con dos carriles de 3,5 m de anchura cada una, arcén exterior de 2,5 metros e interior de 1 metro. Se construirán 24 estructuras nuevas: 2 pasos superiores, 18 pasos inferiores, 3 viaductos y 1 pasarela.

Asimismo, se remodelarán los enlaces con la autovía autonómica CL-601 de Segovia a Valladolid, en el comienzo del tramo; el de la carretera N-110, que permite acceder a La Lastrilla y a Segovia por el Noreste, o continuar por la N-110 hacia Torrecaballeros y Soria, así como el de la carretera SG-V-6123, que se dirige tanto a Segovia como a San Cristóbal. También se mejorará el enlace con la carretera autonómica CL-601, por la que se accede a Segovia por el Sureste o a San Ildefonso y el puerto de Navacerrada; y con la autopista AP-61, que permite dirigirse tanto a Segovia por el Sur como a San Rafael por la autopista AP-61 o por la carretera N-603; además del de la carretera N-110, al final del tramo, que se dirige a Villacastín y Ávila.

