El Naturpellet Cuéllar viaja a la cancha del Benavente en busca de la tercera posición

Higinio, celebrando un gol, aún no estará disponible para jugar. / JAVIER PASCUAL

El Naturpellet Cuéllar viaja hoy a la cancha del Atlético Benavente, para medirse a un equipo zamorano que, a pesar de lo que refleja su clasificación, tiene mucho potencial, con exjugadores de Primera División integrando sus filas., pero al que los cuellaranos deben ganar para continuar buscando la tercera plaza.



Ángel Zamora no podrá contar para este encuentro con Higinio, al que aún le quedan por lo menos tres semanas para recuperarse plenamente de sus molestias físicas, ni con Iván por decisión técnica. El resto de la plantilla estará disponible de cara a un encuentro que el entrenador ha calificado de “complicado, porque el Benavente es un equipo con una gran nómina de jugadores, pero muy irregular en su juego, lo que le viene costando varios resultados muy negativos”, no en vano en las seis primeras jornadas de Liga solo sumó un punto, “pero fue precisamente contra nosotros, así que mejor no confiarse”.



Además, el club ha pactado con el Pizarras 3 Cuñados la fecha del 18 de marzo para celebrar el encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de Liga, que fue aplazado por el fallecimiento de jugador del equipo gallego Jess, cuando iniciaba el traslado a Cuéllar para disputar el partido.

